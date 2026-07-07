La comunidad educativa de Miraflores bautiza a un nuevo yaguareté en El Impenetrable

Síntesis de los ítems principales de la noticia

Participación masiva: Más de 300 alumnos de Miraflores intervienen en talleres educativos sobre la reintroducción del yaguareté.

Elección significativa: Los estudiantes votan y eligen el nombre "No’huet" (protector del monte en lengua quom) para el nuevo ejemplar adulto hallado en el Parque Nacional.

Monitoreo activo: La Fundación Rewilding Argentina realiza chequeos y coloca collares de seguimiento al felino para garantizar su salud y control en libertad.

Educación ambiental: Las instituciones escolares resaltan el rol de los niños como "agentes multiplicadores" de la conservación ante sus familias y la comunidad.

Colaboración institucional: El proyecto se desarrolla mediante la articulación entre la Fundación Rewilding Argentina y Parques Nacionales.

MIRAFLORES (Julio de 2026) – El monte chaqueño celebra un hito significativo para la preservación de su fauna emblemática. Más de 300 alumnos de instituciones educativas de Miraflores, localidad lindante al Parque Nacional El Impenetrable, protagonizan una jornada de concientización y participación ciudadana centrada en la figura del yaguareté.

La iniciativa, impulsada por la fundación Rewilding Argentina, busca fortalecer el vínculo entre la comunidad local y los proyectos de reintroducción de especies. A través de charlas interactivas, proyecciones audiovisuales y una obra musical realizada en articulación con Parques Nacionales, los estudiantes de nivel primario profundizan en la historia y la importancia ecológica de este gran felino.

El momento culminante de la actividad llega con la votación para bautizar al nuevo macho adulto de yaguareté, recientemente capturado para tareas de monitoreo de salud y seguimiento mediante collares satelitales. Con entusiasmo, los niños seleccionan el nombre “No’huet”, vocablo de origen quom que significa “protector del monte”.

Sandra González, directora de la Escuela N° 1089 —institución que participa junto a sus 212 alumnos—, destaca el impacto de la jornada: “Fue una exposición muy dinámica donde los chicos muestran una gran curiosidad. El objetivo es que cada alumno tome conciencia sobre el medio ambiente y se convierta en un agente multiplicador en sus hogares”.

Esta acción se enmarca en un contexto donde el ecoturismo y la conservación ganan terreno en el Chaco. Con la integración de los pobladores y el compromiso de las nuevas generaciones, el proyecto de Rewilding Argentina avanza en su misión de asegurar la supervivencia de esta especie clave en su hábitat natural.

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