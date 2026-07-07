Crece el delito automotor en el interior del país impulsado por el auge de las motos y la caída en autos nuevos

Síntesis de los ítems principales de la noticia



Cambio de tendencia en el parque automotor: En el primer semestre de 2026, el patentamiento de autos nuevos cae un 9,9%, mientras que el de motos sube un 43%.

Federalización del delito: El robo y recupero de vehículos en el interior del país duplica su participación respecto a 2025, con Córdoba, Mendoza, Santa Fe y ahora Neuquén (por el efecto Vaca Muerta) a la cabeza.

Modalidades distintas: El AMBA concentra los robos violentos a mano armada (70% del total país), mientras que en el interior predominan los hurtos oportunistas (los robos armados bajan al 34,5%).

Alerta en el Norte: El auge de motos nuevas en el NOA y NEA preanuncia una suba sostenida en el robo de este tipo de vehículos para la segunda mitad del año.

BUENOS AIRES (Julio de 2026). Con el cierre del primer semestre del año, el mapa del delito automotor en Argentina sufre una transformación drástica. Según el último Informe de Movilidad de Strix, el robo de vehículos en el interior del país consolida un fuerte incremento, superando ya los parámetros totales registrados en 2025.

Este fenómeno coincide de forma directa con un cambio en el parque automotor: el patentamiento de autos nuevos retrocede un 9,9%, mientras que el registro de motos se dispara un impactante 43% en comparación con el mismo período del año anterior.

El mapa del delito se desplaza al interior



El número de operaciones de recupero de vehículos denunciados en las provincias prácticamente duplica su participación sobre el total nacional. Si bien Córdoba, Mendoza y Santa Fe se mantienen en el podio de las zonas con más casos, Neuquén se suma por primera vez a la lista de provincias críticas.

"Vemos que los indicadores hoy ya superan los parámetros totales de 2025. Neuquén se trata de un territorio con una circulación y nivel de actividad creciente por el desarrollo de Vaca Muerta", señala Martín Py, Gerente de Alianzas Estratégicas de Strix.



El informe también deja al descubierto una marcada diferencia en las modalidades delictivas según la región geográfica:

A nivel nacional (impulsado por AMBA): 7 de cada 10 robos se ejecutan a mano armada.

En el interior del país: El uso de la violencia armada cae al 34,5%, prevaleciendo el hurto y las modalidades oportunistas.



Martín Py explica que el robo automotor se define según el contexto de cada región: "En las grandes áreas urbanas observamos una mayor incidencia de robos con violencia, mientras que en zonas menos densamente pobladas prevalecen modalidades oportunistas. Esto exige adoptar herramientas tecnológicas que faciliten el rastreo de los vehículos".

El boom de las motos y la alerta para el NOA y el NEA



El crecimiento del 43% en el patentamiento de motos es de carácter nacional, pero impacta con mayor fuerza en el norte del país. Datos de ACARA reflejan incrementos masivos en provincias como Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Jujuy.

Desde Strix anticipan que este fenómeno genera una tendencia difícil de revertir para el segundo semestre: el robo de motos continuará en ascenso y traccionará las denuncias en las regiones del NOA y el NEA. "Entender dónde y cómo se utiliza cada vehículo es clave para acompañar esas necesidades con herramientas de protección adecuadas", concluyen desde la compañía.