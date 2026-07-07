Cavana: “El problema no son los vendedores ambulantes, el problema es que el municipio sigue sin ofrecer una solución”







Síntesis de los ítems destacados de la noticia



Crítica a la inacción municipal: La diputada Pía Cavana cuestiona la falta de respuestas del gobierno local frente a la situación de los vendedores ambulantes.

Convocatoria al diálogo: Exige la creación urgente de una mesa de trabajo conjunta entre la Provincia, el Municipio y los trabajadores.

Contexto de urgencia: El reclamo cobra mayor visibilidad e importancia a pocos días del inicio de la Bienal Internacional de las Esculturas.

Rechazo a medidas punitivas: Señala que los controles y decomisos no resuelven el problema de fondo y pide evitar la exclusión social.

Búsqueda de regulación legislativa: Destaca que se están elaborando proyectos en los ámbitos provincial y municipal para establecer reglas claras que beneficien tanto a los trabajadores de la economía popular como a la ciudadanía.

A días del inicio de una nueva edición de la Bienal Internacional de las Esculturas, la diputada provincial Pía Cavana vuelve a reclamar una instancia de diálogo para abordar la situación de los vendedores ambulantes de Resistencia y cuestiona la falta de respuestas concretas frente a un conflicto que involucra a cientos de familias que dependen de la economía popular para sostener sus ingresos.

“Hay funcionarios que prefieren descalificar un reclamo diciendo que todo es política antes que sentarse a resolver un problema. Lo que está pasando con los vendedores ambulantes de Resistencia es exactamente eso”, afirma la funcionaria.

La legisladora sostiene que el problema no puede seguir siendo abordado únicamente a través de controles o decomisos, sino que requiere una respuesta institucional que combine ordenamiento, diálogo y reglas claras para una actividad que forma parte de la realidad económica de la ciudad.

En ese sentido, destaca que desde ámbitos legislativos provinciales y municipales se encuentran en plena elaboración diversas iniciativas orientadas a generar herramientas para regular actividades vinculadas a la economía popular, promoviendo de este modo mejores condiciones para los trabajadores y una convivencia ordenada en el espacio público.

“La venta ambulante existe y va a seguir existiendo. La discusión no es cómo esconderla o perseguirla. La discusión es cómo la ordenamos y cómo construimos una solución que beneficie tanto a los trabajadores como al conjunto de la ciudadanía”, expresa.

Cavana remarca además que la situación adquiere una relevancia particular en una provincia que continúa enfrentando serias dificultades para la generación de empleo. “Estamos hablando de personas que salen todos los días a trabajar para sostener a sus familias. No están pidiendo privilegios. Están pidiendo la posibilidad de trabajar con reglas claras”, señala.

Finalmente, la diputada considera que la proximidad de la Bienal vuelve aún más urgente la necesidad de abrir una instancia de trabajo conjunta entre el Municipio, la Provincia y los trabajadores.

“Ordenar no es excluir. No hay ciudad posible dejando afuera a quienes trabajan. Resistencia quiere mostrarse al mundo, pero todavía no encuentra un lugar para quienes viven de su trabajo en sus calles. Gobernar es resolver problemas, no buscar excusas para no hacerlo”, concluye.

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