Tras dos graves fallas en el Gran Resistencia, el servicio de agua comienza a normalizarse

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Causa del corte general: El desabastecimiento de agua se debe a dos incidentes eléctricos sucesivos en el Complejo de Plantas de Barranqueras.

Intento de robo el domingo: Un delincuente genera un cortocircuito al intentar robar cables y cobre de media tensión en la Planta Nº 3, apagando las cuatro plantas operativas.

Falla eléctrica el lunes: Un tablero del muelle de captación de la Planta Nº 2 sufre una avería de madrugada, lo que obliga a cambiar componentes de urgencia.

Alcance del impacto: El problema afecta no solo al Gran Resistencia, sino también al interior del Chaco conectado al Primer y Segundo Acueducto.

Estado actual: El servicio está solucionado en origen y se normaliza de forma paulatina y progresiva durante el transcurso del lunes.

RESISTENCIA (Julio de 2.026). El Área Metropolitana del Gran Resistencia y varias localidades del interior provincial recuperan poco a poco el suministro de agua potable. Una serie de contingencias en el Complejo de Plantas Potabilizadoras de Barranqueras interrumpe el servicio, pero los trabajos a contrarreloj de las empresas estatales logran revertir la situación.

El primer incidente ocurre durante la tarde del domingo. Un hombre ingresa al sector de transformadores de la Planta Nº 3 con la intención de robar barras de cobre de celdas energizadas de media tensión. La peligrosa maniobra provoca un violento cortocircuito que deja fuera de servicio a las cuatro plantas potabilizadoras de inmediato. Este hecho paraliza por completo la producción de agua para el Gran Resistencia y para las localidades que se abastecen mediante el Primer y el Segundo Acueducto.

Personal de la empresa eléctrica Secheep interviene con rapidez para reponer el suministro energético. Cerca de las 17:30 horas, las plantas retoman progresivamente su funcionamiento y arranca el proceso de bombeo.

Sin embargo, la tranquilidad dura poco. Durante la madrugada de este lunes, una nueva falla golpea el sistema: se registra un desperfecto en uno de los tableros eléctricos del muelle de captación de la Planta Nº 2. El sector se queda sin energía y exige una nueva intervención de los operarios de Secheep, quienes reemplazan un fusible dañado. El mecanismo vuelve a operar normalmente alrededor de las 7:30 de la mañana.

El gerente de Producción de Sameep, Aníbal Aquino, explica que ambos hechos impactan de forma directa en las redes de distribución, ya que el sistema depende de múltiples centros de bombeo interconectados. El funcionario detalla que, una vez superados los focos del problema, la recuperación de la presión en los hogares se genera de manera paulatina a lo largo del día.

Desde el Directorio de Sameep destacan el esfuerzo coordinado entre sus propios operarios, el personal de Secheep y los efectivos de la Policía del Chaco, cuya labor conjunta permite resolver la emergencia y llevar alivio a los usuarios afectados.