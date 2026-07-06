El Mundial y el aguinaldo rescatan el consumo: las ventas minoristas pyme crecen 0,9% en junio

Síntesis de los ítems principales



Crecimiento selectivo: Las ventas minoristas pyme suben 0,9% interanual en junio, impulsadas exclusivamente por el aguinaldo (SAC) y el Mundial de fútbol.

Freno intermensual: El consumo cae un 1,3% respecto a mayo y el primer semestre acumula una contracción del 2,5%.

Desempeño dispar: Rubros como Perfumería (+9,5%) y Farmacia (+5,4%) lideran las subas, mientras que Bazar (-3,1%) y Ferretería (-2%) registran las mayores bajas.

Auge digital: Las operaciones online de comercios físicos crecen un notable 16,7% interanual.

Rentabilidad en jaque: Los comerciantes advierten sobre la falta de liquidez del público, la dependencia de las cuotas y la fuerte suba de los costos fijos estructurales.





Buenos Aires (Julio de 2026)-. El comercio minorista respira un leve alivio estacional. Las ventas de las pequeñas y medianas empresas registran una suba interanual del 0,9% a valores constantes durante el mes de junio, según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El impulso responde de forma directa a la inyección de liquidez por el cobro del aguinaldo y al fervor comercial que genera el Mundial de fútbol.

Sin embargo, los datos de la entidad exponen que la alegría es selectiva y transitoria: la medición intermensual arroja una baja del 1,3% y el primer semestre del año cierra con una retracción acumulada del 2,5%. El consumidor, con el presupuesto ajustado, prioriza las ofertas puntuales y posterga la compra de bienes durables.

Un diagnóstico de estabilidad y cautela



El panorama operativo de los locales comerciales muestra una leve mejoría en las percepciones. El 50,1% de los encuestados señala que su situación económica se mantiene estable, lo que representa un avance de 1,9 puntos porcentuales respecto a mayo. En sintonía, las evaluaciones negativas caen del 45,1% al 43,1%.

En el terreno de las expectativas para el próximo año, el 52,3% de la muestra prevé un escenario de continuidad, mientras que un 37,7% proyecta mejoras. No obstante, el clima de inversión sigue frío: el 59,3% de los comerciantes considera que el contexto actual es adverso para arriesgar capital, una postura de prudencia que apenas varía frente al mes anterior.

Radiografía sectorial: ganadores y perdedores



El comportamiento sectorial expone una marcada disparidad entre los rubros que logran capitalizar el momento y los que quedan relegados:

Perfumería (+9,5%) y Farmacia (+5,4%): Lideran cómodamente las tasas de crecimiento interanual.

Alimentos y bebidas (+2,9%) y Textil e indumentaria (+1,9%): Se ven traccionados positivamente por los eventos del mes.Bazar, decoración y muebles (-3,1%): Encabeza las caídas debido al freno en bienes durables.

Ferretería y materiales de construcción (-2%) y Calzado (-1%): Cierran el mes en terreno negativo.

Por otro lado, el canal digital se consolida como el gran motor de supervivencia. Las ventas online de aquellos comercios que poseen local a la calle anotan un salto interanual del 16,7% y una suba del 4,1% frente a mayo.

Márgenes bajo presión



La oferta enfrenta sus propios desafíos. Para concretar las operaciones, los negocios dependen de manera estricta de las promociones bancarias y los planes de financiación en cuotas, ante la falta de efectivo en los bolsillos. Al mismo tiempo, las pymes reportan una fuerte erosión de su rentabilidad provocada por el aumento ineludible de los costos fijos y la presión de la competencia importadora, configurando un escenario de márgenes comprimidos y parálisis de proyectos de expansión