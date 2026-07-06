Activan el cronograma de pagos para los programas provinciales

Síntesis de los ítems principales



Inicio de pagos: El cronograma arranca el miércoles 8 de julio y se extiende de forma escalonada hasta el jueves 16 de julio.

Vía de cobro: Todos los fondos se depositan en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y están disponibles mediante canales electrónicos.

Programas alcanzados: Incluye a Expertos, Más Salud, Más Gobierno, Más Desarrollo, Canillitas y Mantenimiento de Establecimientos Educativos.

Objetivo de la medida: Buscar la eficiencia en las acreditaciones, garantizar la seguridad de los usuarios y evitar aglomeraciones físicas.

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, anuncia el cronograma de pagos correspondiente a los programas provinciales del mes de julio. Las acreditaciones se realizan de manera escalonada en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y quedan disponibles para su utilización a través de todos los canales electrónicos de la entidad bancaria.

Este esquema de pagos tiene como objetivo ordenar las acreditaciones, evitar concentraciones innecesarias y garantizar que los beneficiarios puedan acceder a sus fondos de manera ágil y segura.

El cronograma detallado:

El desembolso de los fondos se despliega de la siguiente manera:

Miércoles 8 de julio: Comienza el pago con el programa Expertos, correspondiente al Ministerio de Salud.

Miércoles 15 de julio: Se acreditan las becas Más Salud (Ministerio de Salud) y Más Gobierno (Ministerio de Gobierno).

Jueves 16 de julio: Se abonan el programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión), el Programa de Reconversión Laboral Canillitas (ambos del Ministerio de Desarrollo Humano) y el Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación).





