Activan el cronograma de pagos para los programas provinciales

El Ministerio de Hacienda y Finanzas unifica las acreditaciones a través del Nuevo Banco del Chaco. La medida busca ordenar los fondos y evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias.
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Síntesis de los ítems principales


Inicio de pagos: El cronograma arranca el miércoles 8 de julio y se extiende de forma escalonada hasta el jueves 16 de julio.
Vía de cobro: Todos los fondos se depositan en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y están disponibles mediante canales electrónicos.
Programas alcanzados: Incluye a Expertos, Más Salud, Más Gobierno, Más Desarrollo, Canillitas y Mantenimiento de Establecimientos Educativos.
Objetivo de la medida: Buscar la eficiencia en las acreditaciones, garantizar la seguridad de los usuarios y evitar aglomeraciones físicas.

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, anuncia el cronograma de pagos correspondiente a los programas provinciales del mes de julio. Las acreditaciones se realizan de manera escalonada en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y quedan disponibles para su utilización a través de todos los canales electrónicos de la entidad bancaria.

Este esquema de pagos tiene como objetivo ordenar las acreditaciones, evitar concentraciones innecesarias y garantizar que los beneficiarios puedan acceder a sus fondos de manera ágil y segura.

El cronograma detallado: 

El desembolso de los fondos se despliega de la siguiente manera:

Miércoles 8 de julio: Comienza el pago con el programa Expertos, correspondiente al Ministerio de Salud.
Miércoles 15 de julio: Se acreditan las becas Más Salud (Ministerio de Salud) y Más Gobierno (Ministerio de Gobierno).
Jueves 16 de julio: Se abonan el programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión), el Programa de Reconversión Laboral Canillitas (ambos del Ministerio de Desarrollo Humano) y el Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación).



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