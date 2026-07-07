Chaco celebra el Día de la Independencia con su acto central en Fontana

El gobernador Leandro Zdero encabeza la ceremonia oficial junto al intendente Fernando Cuadra. La jornada patria convoca a toda la comunidad en la intersección de las calles Lapacho y Moreno.
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Lugar y fecha: El acto central por el 210º Aniversario de la Independencia se desarrolla este jueves 9 de julio a las 10:00 Hs en Fontana (calles Lapacho y Moreno).
Autoridades: Encabezan la jornada el gobernador Leandro Zdero y el intendente Fernando Cuadra, acompañados por funcionarios y fuerzas de seguridad.
Inicio del protocolo: Comienza con la revista de tropas, el canto de los himnos y una invocación religiosa.
Discursos y cultura: Hablan las máximas autoridades, se presenta un número de chacarera y la jornada concluye con el clásico desfile cívico-militar.
Sentido del evento: El Gobierno convoca a la unidad de los chaqueños bajo los valores patrios de 1816.



FONTANA (Julio de 2026) - El Gobierno provincial conmemora el 210º Aniversario de la Independencia Nacional con un despliegue cívico-militar en la localidad de Fontana. La gestión local invita a toda la ciudadanía a sumarse a este homenaje que busca consolidar los valores de libertad y unidad que nacen en el histórico Congreso de 1816.

La ceremonia oficial arranca a las 10:00 con la tradicional revista y el saludo a los efectivos formados en el palco oficial, ubicado estratégicamente en el cruce de Lapacho y Moreno. El encuentro reúne a autoridades provinciales, municipales, fuerzas de seguridad, escuelas, organizaciones civiles y vecinos de toda la zona.

Tras el saludo inicial, los presentes entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino y de "Tu Vencerás", la canción oficial del Chaco. Acto seguido, se realiza una invocación religiosa antes de dar paso a los discursos principales. El intendente local, Fernando Cuadra, y el gobernador, Leandro Zdero, toman la palabra para reflexionar sobre la fecha patria y el compromiso con el desarrollo de la provincia.

El cierre de la jornada combina cultura y tradición. Un cuadro artístico de chacarera llena de ritmo la mañana, sirviendo como antesala perfecta para el gran desfile cívico-militar que pone el broche de oro a las celebraciones del 9 de Julio.

 

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