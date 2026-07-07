Chaco celebra el Día de la Independencia con su acto central en Fontana
Síntesis de los ítems principales
Lugar y fecha: El acto central por el 210º Aniversario de la Independencia se desarrolla este jueves 9 de julio a las 10:00 Hs en Fontana (calles Lapacho y Moreno).
Autoridades: Encabezan la jornada el gobernador Leandro Zdero y el intendente Fernando Cuadra, acompañados por funcionarios y fuerzas de seguridad.
Inicio del protocolo: Comienza con la revista de tropas, el canto de los himnos y una invocación religiosa.
Discursos y cultura: Hablan las máximas autoridades, se presenta un número de chacarera y la jornada concluye con el clásico desfile cívico-militar.
Sentido del evento: El Gobierno convoca a la unidad de los chaqueños bajo los valores patrios de 1816.
FONTANA (Julio de 2026) - El Gobierno provincial conmemora el 210º Aniversario de la Independencia Nacional con un despliegue cívico-militar en la localidad de Fontana. La gestión local invita a toda la ciudadanía a sumarse a este homenaje que busca consolidar los valores de libertad y unidad que nacen en el histórico Congreso de 1816.
La ceremonia oficial arranca a las 10:00 con la tradicional revista y el saludo a los efectivos formados en el palco oficial, ubicado estratégicamente en el cruce de Lapacho y Moreno. El encuentro reúne a autoridades provinciales, municipales, fuerzas de seguridad, escuelas, organizaciones civiles y vecinos de toda la zona.
Tras el saludo inicial, los presentes entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino y de "Tu Vencerás", la canción oficial del Chaco. Acto seguido, se realiza una invocación religiosa antes de dar paso a los discursos principales. El intendente local, Fernando Cuadra, y el gobernador, Leandro Zdero, toman la palabra para reflexionar sobre la fecha patria y el compromiso con el desarrollo de la provincia.
El cierre de la jornada combina cultura y tradición. Un cuadro artístico de chacarera llena de ritmo la mañana, sirviendo como antesala perfecta para el gran desfile cívico-militar que pone el broche de oro a las celebraciones del 9 de Julio.
Chaco: legislan contra los "deepfakes" y la usurpación de identidad digital
Zdero recibe al embajador de Israel para fortalecer la cooperación bilateral con Chaco
Cavana: “El problema no son los vendedores ambulantes, el problema es que el municipio sigue sin ofrecer una solución”
Amplia coalición sindical y social convoca a una marcha provincial en Chaco y lanza una colecta solidaria
El Nuevo Banco del Chaco extiende el programa "Chaco Construye" para impulsar el sector
Chaco celebra el Día de la Independencia con su acto central en Fontana
Un nuevo símbolo para la democracia: se inaugura el espacio “Los Tres Poderes del Estado”
El Nuevo Banco del Chaco garantiza la atención digital durante el fin de semana largo por el Día de la Independencia
Proyecto Tatú: la iniciativa que recupera el bosque nativo y transforma el interior santiagueño
En el corazón de la región chaqueña, Estancia Figueroa S.A. impulsa la restauración de 500 hectáreas de monte mediante la siembra manual de algarrobo blanco y técnicas de mínimo impacto ambiental. Al mismo tiempo, la iniciativa genera empleo formal para las familias rurales de la zona, ofreciendo una alternativa frente al desarraigo y el trabajo migratorio.