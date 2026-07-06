Amplia coalición sindical y social convoca a una marcha provincial en Chaco y lanza una colecta solidaria

Las centrales obreras y diversos sectores sociales concentran este miércoles en Resistencia y el interior. El reclamo combina demandas salariales con asistencia urgente para El Impenetrable.
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Síntesis de los ítems principales de la noticia 


Convocantes: Alianza entre la CGT Chaco, ambas CTA, gremios docentes, cooperativas y organizaciones de pueblos originarios.
Fecha y hora: Miércoles 8 de julio a partir de las 18:00 h.
Puntos de encuentro: En Resistencia la cita es en la Plaza Central (9 de Julio y Frondizi/Güemes); en el interior, en la plaza principal de cada localidad.
Ejes de la protesta: Demandas por mejoras salariales, protección del empleo y respuestas sobre la situación de la Dirección Provincial del Trabajo.
Acción solidaria: Recolección de frazadas y alimentos no perecederos para ser distribuidos en El Impenetrable.

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RESISTENCIA (Julio de 2026)-. La Confederación General del Trabajo (CGT) Chaco, en una acción conjunta con ambas vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), encabeza una masiva convocatoria a movilización provincial para este miércoles 8 de julio. A la iniciativa se suman activamente sectores docentes, cooperativistas y representantes de los pueblos originarios, configurando un amplio frente de reclamo social.

La jornada de protesta centraliza sus demandas en la recomposición de los salarios, la defensa del empleo y la urgente regularización de la situación que atraviesa la Dirección Provincial del Trabajo.

De manera simultánea, la convocatoria adquiere un fuerte tinte comunitario mediante el lanzamiento de una colecta solidaria. Las organizaciones reciben alimentos no perecederos y frazadas con el objetivo de asistir a las familias de las comunidades más vulnerables de la región de El Impenetrable chaqueño.

En la capital provincial, la concentración de los manifestantes comienza a las 18 horas en la intersección de la avenida 9 de Julio y las calles Frondizi y Güemes, rodeando la Plaza Central. En paralelo, el esquema de protesta se replica a la misma hora en las plazas principales de las distintas localidades del interior de la provincia.

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