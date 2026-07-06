La otra cara de la bienal: Vendedores ambulantes exigen respuestas para integrarse al mayor evento cultural

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Reclamo formal y falta de respuesta: Los vendedores ambulantes exigen de manera urgente una respuesta de la Municipalidad y de la organización a las propuestas presentadas formalmente por escrito.

Propuesta de coexistencia organizada: El sector busca abrir una mesa de diálogo técnico para consensuar pautas estrictas de orden, seguridad, espacio e higiene, sin perjudicar la logística de la Bienal.

Exclusión del modelo oficial: La disposición del Municipio solo incluye en el predio a los "emprendedores de producción propia", dejando fuera rubros tradicionales de la economía informal (pancheros, churreros, jugueteros, etc.).

La Bienal como motor de subsistencia: Los trabajadores defienden que, al ser el evento el dinamizador económico más fuerte del año para la ciudad, el beneficio económico también debe alcanzar de forma inclusiva a las familias de la economía popular.

A escasas jornadas para que de inicio la Bienal Internacional de las Esculturas, los trabajadores de la economía popular redoblan la presión e instan a las autoridades de la Municipalidad de Resistencia y a los organizadores del evento a otorgar una respuesta formal al escrito presentado semanas atrás. El sector damnificado plantea la apertura inmediata de una mesa de trabajo técnico con el fin de diseñar una alternativa viable que logre compatibilizar la envergadura del certamen cultural con el derecho al trabajo de cientos de familias.

Esta petición llega tras una serie de movilizaciones y acciones públicas orientadas a visibilizar la acuciante realidad de la venta ambulante en la capital chaqueña. Con la entrega de este petitorio específico, los vendedores solicitan formalmente la delimitación de un espacio exclusivo para la economía popular dentro o en las inmediaciones del predio, la conformación de una mesa de diálogo permanente y la fijación conjunta de estrictos criterios de organización, seguridad e higiene. Los propios huelguistas y referentes aseguran estar totalmente dispuestos a acatar las condiciones normativas que el Ejecutivo municipal considere pertinentes.

Sin embargo, mientras esta propuesta sigue en los despachos oficiales sin resolución formal, el Municipio capitalino ratifica que la participación interna queda reservada exclusivamente para aquellos emprendedores de producción propia debidamente registrados con antelación. Esta determinación enciende las alarmas entre los trabajadores que quedan al margen del circuito oficial.

Para los excluidos, la medida comunal representa un avance importante para un sector acotado, pero desampara por completo a una masa crítica de trabajadores independientes. "Nos parece muy bien que el Municipio impulse espacios para los emprendedores de producción propia. Lo que creemos es que la economía popular es mucho más amplia que esa categoría. Hay pancheros, churreros, jugueteros, vendedores de bebidas, de golosinas, de accesorios y muchas otras familias que todos los días salen a trabajar y que hoy no encuentran una propuesta pensada para su realidad", manifiesta con preocupación Juan Roldán, portavoz del sector de trabajadores ambulantes.

Los vendedores insisten en que su planteo no altera de ningún modo la planificación logística ni la excelencia estética de la Bienal, sino que expande el derrame económico hacia los eslabones más vulnerables del comercio local. "No estamos pidiendo un privilegio. Estamos proponiendo una solución. Presentamos una nota con alternativas concretas porque creemos que es posible organizar la actividad, respetar las normas y generar un espacio para quienes viven de su trabajo", remarca Roldán.

El conflicto se sitúa en un escenario clave: la Bienal de las Esculturas no solo constituye el hito cultural más relevante de la región, sino que opera como el principal motor de reactivación económica del año para Resistencia. Ante esta realidad, los vendedores ambulantes agotan los plazos y solicitan un canal de concertación de última hora. El diálogo, sostienen, resulta la única vía institucional pacífica para convertir un evento de trascendencia internacional en un verdadero ejemplo de inclusión social.