Promueven el debate por la formación docente en la educación superior

La Dirección de Educación Superior mantiene un encuentro con los equipos directivos y académicos de los IES con proyectos de Mejora Institucional. Se promueve la construcción colectiva de propuestas que fortalezcan la formación docente.

Encuentro de la Dirección de Educación Superior con los IES

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Superior, concreta un encuentro con los equipos directivos y académicos de los institutos de Educación Superior de toda la provincia que tienen proyectos de Mejora Institucional aprobados y financiados por Nación.

 

En esta jornada, llevada a cabo en un salón del Instituto Superior del profesorado de Enseñanza Artística Bellas Artes (ISPEA) de Resistencia, los integrantes de IES intercambian experiencias, reflexionan sobre las fortalezas y desafíos institucionales. En ese marco desde el Ministerio se promueve la construcción colectiva de propuestas que fortalezcan la formación docente desde una mirada compartida.

 

 Institutos-de-Educacion-Superio-25-10-30-02

Al respecto, Luis Monzón, director de Educación Superior, señala que “desde el Ministerio pretendemos sistematizar los planes de Mejora Institucional, que contribuyen a fortalecer institucionalmente a los IES”. En tanto, precisa que "los proyectos de planes de Mejora Institucional tuvieron una convocatoria en 2024, donde más de 50 proyectos fueron aprobados y financiados por Nación”.

 

 

“En la primera parte del 2025 se hizo la transferencia de los fondos que correspondían a cada uno de los proyectos y correspondía ya la ejecución de los mismos”, detalla Monzón, “los que están presentes en esta reunión son los institutos responsables de estos proyectos que ya están finalizados, la idea es compartir esas experiencias capitalizadas por cada una de esas instituciones, y en ese compartir poder enriquecer el trabajo”.

 

Institutos-de-Educacion-Superio-25-10-30-04

 

En esta oportunidad, participan: el IES de la Escuela Pública de Gestión Social (EPGS) Nº 4 "Luis Armando Lescano", el IES de la EPGS Nº 6 "Carlos Armando Rolón", el IES "Domingo Faustino Sarmiento", el IES Lenguas Culturas Chaco, el IES RALAXAIC, el IES "San Fernando Rey", el Instituto de Enseñanza de Educación Superior de Educación  Física  (IESEF) - Instituto de Educación Superior de Educación Técnica y Formación Profesional (IES TYFP), el Instituto Superior del Profesorado de Enseñanza Artística (ISPEA) Bellas Artes, ISPEA Danza-Teatro y el ISPEA Música.

