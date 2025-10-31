Caso Cecilia: Inicia el juicio por jurados

Hoy, viernes 31, inicia el juicio por jurados del caso Cecilia Strzyzowski, en el Centro de Estudios Judiciales, Resistencia, Chaco

Se lleva a cabo con la modalidad de juicio por jurados populares para el que se han seleccionado los 12 titulares -6 hombres y 6 mujeres- y los 8 suplentes.

La jueza técnica Dolly Fernández da las instrucciones iniciales en el primer día de audiencias. La jueza ha instruido al jurado sobre su rol y los derechos de los imputados.

El juicio ha comenzado con retraso, pasadas las 10.30, por problemas técnicos. Se ha realizado la acusación contra César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, entre otros.

Primeras exposiciones en el juicio por Cecilia Strzyzowski

Instrucciones iniciales

• La jueza técnica Dolly Fernández abre el debate explicando el rol del jurado popular y los principios del proceso judicial.

• Se lee la acusación contra César Sena (autor del homicidio agravado por vínculo y violencia de género) y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña (partícipes primarios).

Testimonios clave

• Declaran Gloria Romero (madre de Cecilia) y la abuela materna, en una sala sin la presencia del clan Sena, por pedido expreso de la familia de la víctima.

• Gloria Romero pide justicia y relata el vínculo de Cecilia con César Sena, describiendo episodios de violencia y manipulación.

Ausencias notables

• Los imputados César, Emerenciano y Marcela Sena no han estado presentes en la sala durante los primeros testimonios, lo que ha generado tensión y alivio entre los familiares de la víctima.