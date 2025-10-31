Comienza el juicio por jurado popular en el caso Cecilia Strzyzowski. Tiene lugar en el Centro de Estudios Judiciales, a cargo de la jueza técnica Dolly Fernández
Caso Cecilia: Inicia el juicio por jurados
Comienza el juicio por jurado popular en el caso Cecilia Strzyzowski. Tiene lugar en el Centro de Estudios Judiciales, a cargo de la jueza técnica Dolly FernándezActualidad - ProvinciaChaco On Line
Hoy, viernes 31, inicia el juicio por jurados del caso Cecilia Strzyzowski, en el Centro de Estudios Judiciales, Resistencia, Chaco
Se lleva a cabo con la modalidad de juicio por jurados populares para el que se han seleccionado los 12 titulares -6 hombres y 6 mujeres- y los 8 suplentes.
La jueza técnica Dolly Fernández da las instrucciones iniciales en el primer día de audiencias. La jueza ha instruido al jurado sobre su rol y los derechos de los imputados.
El juicio ha comenzado con retraso, pasadas las 10.30, por problemas técnicos. Se ha realizado la acusación contra César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, entre otros.
Primeras exposiciones en el juicio por Cecilia Strzyzowski
Instrucciones iniciales
• La jueza técnica Dolly Fernández abre el debate explicando el rol del jurado popular y los principios del proceso judicial.
• Se lee la acusación contra César Sena (autor del homicidio agravado por vínculo y violencia de género) y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña (partícipes primarios).
Testimonios clave
• Declaran Gloria Romero (madre de Cecilia) y la abuela materna, en una sala sin la presencia del clan Sena, por pedido expreso de la familia de la víctima.
• Gloria Romero pide justicia y relata el vínculo de Cecilia con César Sena, describiendo episodios de violencia y manipulación.
Ausencias notables
• Los imputados César, Emerenciano y Marcela Sena no han estado presentes en la sala durante los primeros testimonios, lo que ha generado tensión y alivio entre los familiares de la víctima.
Caso Cecilia: Queda conformado el jurado popular
Queda conformado el jurado popular en el caso Cecilia Strzyzowski, en el tercer día de audiencia en el Centro de Convenciones Gala. Este viernes 31, continuará el juicio, en el Centro de Estudios Judiciales.
Sin quórum para la violencia laboral
El Superior Tribunal de Justicia del Chaco falla a favor del recurso de amparo presentado contra Fabio Vázquez, denunciado por violencia y maltrato laboral en el Instituto del Deporte Chaqueño. En la sesión legislativa que debía tratar la sanción a cumplir por el funcionario, el oficialismo se levanta y deja sin quórum el tratamiento de la resolución.
Promueven el debate por la formación docente en la educación superior
La Dirección de Educación Superior mantiene un encuentro con los equipos directivos y académicos de los IES con proyectos de Mejora Institucional. Se promueve la construcción colectiva de propuestas que fortalezcan la formación docente.
