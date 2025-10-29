Por supuesta violación, detienen a "moto-Uber"

Una joven de 19 años de años denuncia este martes 28 a un moto-uber por la causa de “supuesto abuso sexual con acceso carnal”.

SociedadChaco On LineChaco On Line
Detencion-de-Uber-Moto--supuesta-violacion-25-10-29-01
Detención de "Uber-moto"

Los agentes de la comisaría Quinta de Resistencia toman el caso e inician la investigación que finalizara esta mañana con la detención del sospechoso y el secuestro de la moto y el celular donde tendría la aplicación. 

 

Caso-Cecilia-Detencion-del-abogado-Bonardi-Cabra-25-10-29-01Caso Cecilia: Detienen a abogado por presenta filmación de la selección del jurado
Salud-Mental-Universidad-de-la-Cuenca-del-Plata-25-10-29-01Promueven la prevención del suicidio

Tras la denuncia, el equipo fiscal N°2, a cargo de la doctora Ana Graciela González de Pacce dispone la aprehensión inmediata del hombre de 55 años y el personal del Servicio Externo de la comisaría Quinta procede a la detención. También incautan  una Honda Wave de 110 cilindradas (moto utilizada para el servicio de Uber) y el celular en el que utilizaba la aplicación, un Samsung A15.

Últimas noticias
Te puede interesar
Bitcoin-25-10-24-01.png

Paso a paso para convertir Bitcoin a dólares y no  perder en comisiones

Chaco On Line
Sociedad

Bitcoin a dólar es una búsqueda típica cuando querés pasar tus BTC a USD y retirar a una  cuenta o tarjeta sin que las comisiones se coman el resultado. Este paso a paso está pensado para Argentina, con foco en reducir spreads, entender las vías más usadas y ordenar las decisiones según tu prioridad: velocidad, costo o facilidad.

Lo más visto
Boletín de noticias