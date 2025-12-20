“Sin coparticipación no hay servicios, no hay obras y no hay Estado cerca de la gente"

Intendentes-Concejales-Legsialdores-provinciales-del-Frente-Chaquenio-25-12-19-01
intendentes y concejales del Frente Chaqueño

Los intendentes, concejales, junto al interbloque de legisladores del Frente Chaqueño, se dirigen a los vecinos del Chaco para expresar una preocupación que atraviesa a toda la provincia y golpea de lleno la vida cotidiana de nuestras comunidades.

 

 

Exigen “el pleno cumplimiento de la coparticipación para los 70 municipios del Chaco. La coparticipación no es un favor ni una decisión discrecional: es una ley, es un derecho y una herramienta esencial para garantizar servicios básicos, salarios, obras públicas, asistencia social y desarrollo local”, plantean. Reclaman también “el cumplimiento de los anticipos financieros comprometidos, indispensables para sostener el funcionamiento de los gobiernos locales en un contexto de caída de la actividad, pérdida de ingresos y aumento de la demanda social”.

 

“Los municipios son la primera respuesta del Estado, pero no se puede gobernar con responsabilidad si se desfinancia a quienes están más cerca de la gente”, replantean.

 

Intendentes-Concejales-Legsialdores-provinciales-del-Frente-Chaquenio-25-12-19-02

 

Así también se comprometen a “acompañar todas las medidas que permitan sostener la situación social, proteger a las familias chaqueñas y fortalecer al sector privado, a las pymes, comercios y a quienes producen y generan empleo en la provincia”.

Sin embargo, advierten que “ninguna consolidación de deuda del actual gobierno provincial puede aprobarse sin información clara, transparencia, datos públicos y diálogo previo con los municipios. Gobernar con responsabilidad exige previsibilidad y decisiones que no comprometan el presente ni el futuro del Chaco”, reafirman.

 

 

“Y salir de la crisis requiere más diálogo y más herramientas, no recortes que profundicen desigualdades”, insisten; ante esto, exigen instrumentos de financiamiento y gestión que permitan “planificar, sostener políticas públicas y promover el desarrollo productivo". 

En esa línea, ratifican “nuestro compromiso con un Chaco federal, equitativo y solidario, donde ningún municipio sea castigado por su signo político y donde los recursos se dirigen a donde tienen que llegar: a mejorar la vida de las chaqueñas y los chaqueños”. Convocan  “a un diálogo institucional serio y urgente, porque cuando se debilitan los municipios, se debilita la democracia.

"Defender la coparticipación es defender el federalismo, la autonomía municipal y el derecho a vivir mejor”, remarcan.

Adhieren los 16 legisladores y legisladoras del interbloque Frente Chaqueño e intendentes y concejales del Frente Chaqueño.

Cooperativa-de-motomandados-25-12-19-01

Conmemoran el Día del Mensajero

Este 20 de diciembre se conmemora en la provincia del Chaco, el Día del Mensajero, una fecha establecida por la Ley provincial N° 2764. Es en reconocimiento a una actividad esencial que, desde hace décadas, sostiene el funcionamiento cotidiano de la economía, el comercio y los servicios.

Nicolas-Chaquires-25-12-16-01

A poco de asumir al frente del sindicato del personal de Insssep, Nicolás Mauricio Chaquires anticipa los ejes de la gestión que llevará en el gremio de los trabajadores de del Estado chaqueño.En conversación con Chaco On Line profundiza sobre los lineamientos sindicales de la flamante administración.

Cooperativa-de-motomandados-25-12-19-01

