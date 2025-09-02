Piden la interpelación de Matkovich

Con la firma de trece diputados de la provincia del Chaco ingresa este lunes a la Legislatura, el proyecto de Resolución N°1846/2025, con el fin de citar a una sesión especial de interpelación al ministro de Seguridad, Hugo Daniel Matkovich, para que responda sobre el "Ejercicio Militar Libertador 2025". Piden que dicha sesión se lleve a cabo en la primera semana de septiembre.

La iniciativa surge a raíz de la preocupación de legisladores y comunidades originarias ante un operativo de gran escala decidido y organizado sin la debida información pública.

El operativo, que movilizará soldados y armamento, afectará una vasta área de 250 km por 300 km durante 35 días, según la información difundida en redes sociales y portales periodísticos desde el 15 de agosto. Este despliegue ha generado una "profunda y legítima preocupación" en organizaciones y representantes del pueblo wichí de El Impenetrable, quienes han solicitado una audiencia urgente con el ministro ante la falta de claridad y acceso a la información.

El proyecto de resolución de la Cámara de Diputados del Chaco destaca que la memoria histórica de los pueblos originarios, marcada por tragedias significativas como la Conquista del Chaco (1881-1884) comandada por el General Benjamín Victorica; la Masacre de Napalpí (1924); la Masacre de El Zapallar (1933), la Matanza de Rincón Bomba (1947), provoca una constante sensación de inseguridad y racismo. Por ello, se enfatiza la necesidad de que el Estado demuestre su firme convicción en los derechos humanos y evite la repetición de actos de violencia institucional.

El pliego de preguntas que el ministro Matkovich deberá responder en la interpelación es extenso y detallado. Se busca conocer:

· El acto administrativo que autoriza y reglamenta el operativo.

· Los objetivos específicos y el marco legal o de seguridad que lo justifica.

· La participación de organismos provinciales y federales, y la cadena de mando.

· Si se realizó la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) con las comunidades afectadas, un derecho reconocido por la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.

· Si el área de operaciones se superpone con territorios ya relevados o en proceso de relevamiento en el marco de la Ley Nacional N° 26.160.

· Los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad para interactuar con miembros de las comunidades indígenas, respetando sus pautas culturales.

· Las medidas para salvaguardar sitios sagrados y áreas de importancia cultural.

El proyecto de Resolución, que lleva las firmas de los diputados provinciales Ayala, Juan Carlos: Benítez, Paola; Charole, Andrea; Chiacchio Cavana, María Pía; Cubells, Tere; Flores, Analía; Guillón, Rubén Omar; Ocampo, Rodrigo; Ojeda, Gricelda; Pérez Pons, Santiago; Quirós, Mariela; Schwartz, Rodolfo y Slimel, Nicolás, subraya la importancia de la transparencia y el diálogo con las comunidades, al tiempo que señala que la comisión de Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados tampoco ha sido informada sobre la planificación y ejecución del operativo.