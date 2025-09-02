La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Chaco manifiesta su “más enérgico repudio frente a la persecución sindical que hoy sufre la Unión de Trabajadores de las Comunicaciones del Chaco (Utich) y su secretario general, Diego Almirón”.
Piden la interpelación de Matkovich
Diputados provinciales piden la interpelación del ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich. Es para la primera semana de septiembre, con el fin de que dé precisiones acerca del “Ejercicio Militar Libertador 2025”.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
Con la firma de trece diputados de la provincia del Chaco ingresa este lunes a la Legislatura, el proyecto de Resolución N°1846/2025, con el fin de citar a una sesión especial de interpelación al ministro de Seguridad, Hugo Daniel Matkovich, para que responda sobre el "Ejercicio Militar Libertador 2025". Piden que dicha sesión se lleve a cabo en la primera semana de septiembre.
La iniciativa surge a raíz de la preocupación de legisladores y comunidades originarias ante un operativo de gran escala decidido y organizado sin la debida información pública.
El operativo, que movilizará soldados y armamento, afectará una vasta área de 250 km por 300 km durante 35 días, según la información difundida en redes sociales y portales periodísticos desde el 15 de agosto. Este despliegue ha generado una "profunda y legítima preocupación" en organizaciones y representantes del pueblo wichí de El Impenetrable, quienes han solicitado una audiencia urgente con el ministro ante la falta de claridad y acceso a la información.
El proyecto de resolución de la Cámara de Diputados del Chaco destaca que la memoria histórica de los pueblos originarios, marcada por tragedias significativas como la Conquista del Chaco (1881-1884) comandada por el General Benjamín Victorica; la Masacre de Napalpí (1924); la Masacre de El Zapallar (1933), la Matanza de Rincón Bomba (1947), provoca una constante sensación de inseguridad y racismo. Por ello, se enfatiza la necesidad de que el Estado demuestre su firme convicción en los derechos humanos y evite la repetición de actos de violencia institucional.
El pliego de preguntas que el ministro Matkovich deberá responder en la interpelación es extenso y detallado. Se busca conocer:
· El acto administrativo que autoriza y reglamenta el operativo.
· Los objetivos específicos y el marco legal o de seguridad que lo justifica.
· La participación de organismos provinciales y federales, y la cadena de mando.
· Si se realizó la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) con las comunidades afectadas, un derecho reconocido por la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.
· Si el área de operaciones se superpone con territorios ya relevados o en proceso de relevamiento en el marco de la Ley Nacional N° 26.160.
· Los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad para interactuar con miembros de las comunidades indígenas, respetando sus pautas culturales.
· Las medidas para salvaguardar sitios sagrados y áreas de importancia cultural.
El proyecto de Resolución, que lleva las firmas de los diputados provinciales Ayala, Juan Carlos: Benítez, Paola; Charole, Andrea; Chiacchio Cavana, María Pía; Cubells, Tere; Flores, Analía; Guillón, Rubén Omar; Ocampo, Rodrigo; Ojeda, Gricelda; Pérez Pons, Santiago; Quirós, Mariela; Schwartz, Rodolfo y Slimel, Nicolás, subraya la importancia de la transparencia y el diálogo con las comunidades, al tiempo que señala que la comisión de Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados tampoco ha sido informada sobre la planificación y ejecución del operativo.
Aptasch para por 24 horas, en reclamo de mejoras salariales y de condiciones laborales
Aptasch concreta una “Jornada de Lucha”, con un paro de 24 horas y concentración frente al hospital Perrando. Reclama mejoras salariales, de condiciones laborales y en apoyo a los residentes.
Encuentro Cívico expresa apoyo electoral a la propuesta electoral presentada por la conducción de la UCR, en vistas de las elecciones de octubre próximo. Ratifica el acompañamiento al gobernador Zdero y reafirma el compromiso de terminar con el kirchnerismo.
Legisladores justicialistas piden ante el Tribunal de Disciplina partidario la sanción de la diputada provincial Andrea Charole. Acusan de ”inconducta partidaria, deslealtad, o acciones que perjudiquen al pueblo trabajador” y “particularmente contra el sector docente” vivida durante la sesión del miércoles 21 en el tratamiento de la cláusula gatillo.
En Casa por la Memoria, este jueves 4, a partir de las 18 horas, destacados especialistas expondrán un balance de lo realizado para visibilizar la memoria histórica. El panel estará integrado por el coordinador del Registro Único de la Verdad, Juan Carlos Fernández; el investigador del Conicet, Emilio Crenzel y la doctora en Ciencias Sociales, Claudia Calvo, investigadora sobre el papel de la mujer rural.
Las Breñas reafirma su compromiso ambiental y solidario con el envío de tapitas plásticas
La Municipalidad de Las Breñas envía tapitas plásticas recolectadas en contenedores municipales, en el marco de la campaña que combina cuidado del ambiente con solidaridad social. Son entregadas a la Casa de la Madre y el Niño, en Resistencia para generar recursos para el sostenimiento.