Trasaladan el Día del Empleado de Comercio para el lunes 29

El Día del Empleado de Comercio se traslada al lunes 29 de septiembre. Así lo confirma el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Walter Bistman luego de mantener una reunión con el secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Roque Schulz para acordar la fecha de descanso para los trabajadores del sector.

En rigor, el Día del Empleado de Comercio en 2025 coincide con el último día hábil de la semana, pero la festividad se traslada al lunes 29 de septiembre, por lo cual, ese día los negocios cerrarán sus puertas. Según lo instituido por la Ley 26.541, dicha conmemoración que se celebra el 26 de septiembre de cada año, será un día de descanso para todos los trabajadores mercantiles “asimilándose dicho día a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. Al respecto, el dirigente expresa que durante los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. “La remuneración es equiparable como la de un día feriado, por lo tanto la decisión de trabajar el lunes 29 de septiembre queda a criterio de cada comerciante, y si lo hace, debe abonar doble la jornada a su personal”, detalla Bistman. Al finalizar, afirma que “fue un encuentro productivo en el que entendemos que el diálogo y el trabajo en conjunto son las herramientas básicas que necesitamos para construir un futuro positivo para todas las partes”.