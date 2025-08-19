Está activado el protocolo preventivo del sistema hídrico de Resistencia

Hasta las 12 horas, se han acumulado 25 milimetros, según el pluviómetro municipal. La comuna de la capital chaqueña tiene activo el protocolo preventivo del sistema hídrico.

La Municipalidad de Resistencia tiene activo, desde muy temprano, el protocolo preventivo del sistema hídrico para minimizar cualquier riesgo de anegamientos en la ciudad.

De acuerdo a los registros del pluviómetro municipal, este martes hasta las 12 horas se han acumulado 25 milímetros.

Los operarios de la Dirección de Desagües ejecutan tareas programadas en diferentes puntos, de acuerdo al plan semanal de mantenimiento del sistema pluvial.

Además, se realizan recorridas preventivas en el micro y macrocentro para verificar el correcto funcionamiento de bocas de tormenta, rejillas y sumideros, que se han visto exigidos en los momentos de mayor intensidad de precipitación.

Colaboración vecinal

Desde la Municipalidad se recuerda a los vecinos la importancia de no arrojar residuos en la vía pública ni en los sistemas de desagües; respetar los horarios de recolección; transitar con precaución, especialmente en zonas con acumulación de agua; y evitar sacar ramas, escombros u otros elementos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.