En la calle Irigoyen del 1600 a 2000, en Resistencia, la comuna pinta señalizaciones horizontales y verticales. Estas tareas incluyen pintura en cruces peatonales y cordones de ochavas.
Está activado el protocolo preventivo del sistema hídrico de Resistencia
Hasta las 12 horas, se han acumulado 25 milimetros, según el pluviómetro municipal. La comuna de la capital chaqueña tiene activo el protocolo preventivo del sistema hídrico.Actualidad - CiudadChaco On Line
Hasta las 12 horas, se han acumulado 25 milimetros, según el pluviómetro municipal. La comuna de la capital chaqueña tiene activo el protocolo preventivo del sistema hídrico.
La Municipalidad de Resistencia tiene activo, desde muy temprano, el protocolo preventivo del sistema hídrico para minimizar cualquier riesgo de anegamientos en la ciudad.
De acuerdo a los registros del pluviómetro municipal, este martes hasta las 12 horas se han acumulado 25 milímetros.
Los operarios de la Dirección de Desagües ejecutan tareas programadas en diferentes puntos, de acuerdo al plan semanal de mantenimiento del sistema pluvial.
Además, se realizan recorridas preventivas en el micro y macrocentro para verificar el correcto funcionamiento de bocas de tormenta, rejillas y sumideros, que se han visto exigidos en los momentos de mayor intensidad de precipitación.
Colaboración vecinal
Desde la Municipalidad se recuerda a los vecinos la importancia de no arrojar residuos en la vía pública ni en los sistemas de desagües; respetar los horarios de recolección; transitar con precaución, especialmente en zonas con acumulación de agua; y evitar sacar ramas, escombros u otros elementos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.
Retoman las reparaciones en la plaza General San Martín del barrio Provincias Unidas de Resistencia. Se realizará el hormigonado de senderos y veredas; iluminación, parquizado y colocación de juegos infantiles.
Black Friday 13: La Cámara de Comercio de Resistencia destaca como motor de la economía
La Cámara de Comercio de Resistencia destaca la importancia del Black Friday para motorizar la economía local. Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Nuevo Banco del Chaco y Banco Nación, quienes dan financiamiento en cuotas sin interés con tarjetas de crédito.
Esta semana habrá tránsito restringido en la calle Don Bosco del 600 al 800, debido al Plan de Bacheo, dispuesto por la comuna de la capital chaqueña. Mientras que el miércoles 6 habrá interrupciones en Saavedra 500 al 700 y en Saavedra del 700 al 800 y Córdoba del 700 al 800.
Cortes de tránsito en calles y avenidas de Resistencia para esta semana
Esta semana habrá restricción vehicular en la calle Don Bosco 500 al 700 en Resistencia por tareas de bacheo. También habrá cortes de tránsito en la avenida Belgrano y Mendoza.
Los colectivos seguirán circulando por las calles y avenidas del Gran Resistencia. De esta manera, lo han definido lo choferes en asamblea, mientras quedan a la espera del pago del 50 % del medio aguinaldo.