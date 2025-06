Fesich Sitech Castelli denuncia la utilización de las Pruebas Aprender para justificar negocios con fondos públicos

Desde Fesich Sitech Castelli denuncian que los alarmantes resultados de las últimas pruebas Aprender —que muestran que más del 33% de los estudiantes no alcanzan el nivel básico en lengua y casi el 50% presenta un rendimiento insatisfactorio en matemática— están siendo utilizados como justificación para negocios con fondos públicos, en lugar de impulsar una verdadera transformación del sistema educativo.

En este sentido, el referente gremial Damián Kuris dice que “el contrato otorgado por el Estado Nacional a la empresa Boldt Impresores S.A. por un total de $295.100.000 para la logística y distribución de las pruebas, es una muestra clara de cómo se destinan recursos millonarios a servicios tercerizados, mientras se ignoran las necesidades urgentes de las escuelas: infraestructura deteriorada, falta de materiales, escasez de formación situada y salarios docentes por debajo de la línea de pobreza”.





“Ajuste y privatización disfrazada de evaluación de calidad”

Acota Kuris que “estas decisiones políticas no responden a un interés pedagógico genuino, sino a una lógica de ajuste y privatización disfrazada de “evaluación de calidad”. Se culpabiliza al docente, se mide con criterios ajenos a la realidad de cada comunidad, y se esconde la raíz del problema: el abandono sistemático del Estado a la educación pública”.





“¿Y los estudiantes? Rehenes del marketing político”

A su vez, el sindicalista docente expresa: “los datos del retroceso son innegables. Pero su interpretación y abordaje deberían surgir del diálogo con quienes están en el aula, día a día: los docentes. Sin embargo, el Gobierno vuelve a pasar por alto a quienes conocen las verdaderas causas de la crisis, culpando a educadores, sin invertir en condiciones reales para enseñar y aprender”.



“Resultados de las Pruebas Aprender reflejan desigualdades estructurales”

Asimismo manifiesta: “especialistas en educación coinciden en que los resultados de las Pruebas Aprender reflejan desigualdades estructurales, no una supuesta 'falla individual' del docente. No se puede evaluar con un mismo parámetro a sistemas profundamente desiguales, ni creer que la política educativa se puede reducir a una tabla de Excel”.







A su vez, subraya Kuris “en lugar de fortalecer los espacios de reflexión pedagógica, de invertir en salarios dignos para que los docentes salgan de la pobreza e indigencia, en conectividad, libros, tiempo institucional y formación situada, se impone un modelo de control, vigilancia y evaluación punitiva, sin perspectiva contextual ni mirada humanista”.



Fotografía de una tragedia anunciada y negligentemente administrada"

Finalmente, el secretario gremial asevera que “los datos de las Pruebas Aprender no son el punto de partida, sino la fotografía de una tragedia anunciada y negligentemente administrada, por lo que desde Fesich Sitech Castelli exigimos políticas serias, participativas y con compromiso territorial, no más shows mediáticos ni negocios disfrazados de ayuda. Dejen de responsabilizar al maestro por lo que el Estado no garantiza y sépanlo muy bien que la educación pública no está en venta. Está en emergencia. Y con eso no se negocia”.