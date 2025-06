Mientras tanto, Oscar Obregón realiza trabajos de albañilería y plomería en el barrio donde vive. También, trabaja con esos oficios en otros barrios, de la ciudad de Resistencia.

Además, comenta que para trasladar a su hija discapacitada, para recibir atención médica debe pagar servicios de UBER, con lo que recauda de sus trabajos, que realiza de manera independiente.

Obregón brinda detalles del recorrido que hizo durante años en organismos del Estado provincial, en pedido de empleo. Recuerda una actividad que se concretó en Resistencia que contó con la visita de la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich, acompañada del gobernador Leandro Zdero.“Yo me acerqué a hablar con Leandro Zdero, incluso cuando estaba con Patricia Bullrich”.

“Durante todos estos años ningún gobierno me dio respuestas y pido al gobierno actual trabajo dependiente. Fui muchas veces a gobernación para pedir una entrevista con el gobernador Zdero”, lamenta Obregón.

Luego comenta “trabajé para el Partido Libertad y Democracia, que es del gobierno de Leandro Zdero y no me dijeron nunca que me iban a solucionar”, lamenta el ciudadano Oscar Obregón.

Hasta ahora no recibo ninguna respuesta del gobierno si puedo trabajar en algún puesto, en la Intendencia o en Gobernación. Yo lo que necesito es trabajar y solventar los gastos de mi familia, a ver si hay pronta respuesta del gobierno actual.

Muchas veces he ido a Casa de Gobierno, para ver si podía tener un entrevista y no quieren atender. No sé cuál es el motivo por el cual no quieren atender; este es un caso de urgencia tengo una nena con discapacidad y los medicamentos tengo, como los pañales y la leche, pero necesito un trabajo dependiente, para solventar los gastos de mi familia”.

“En la zona donde vivo está bastante carito el agua y la luz . Vivo en el barrio Siré avenida Maglean 5000”, describe la situación que vive diariamente.

Acto seguido, reitera el reclamo laboral “yo no pido al gobierno leche ni pañales, lo que pido es un trabajo para poder sustentar a mi familia”.

Obregón insiste con su reclamo. “Hace rato que quiero entrar como municipal y hay otros que son vagancia, y uno que quiere trabajar no puede. Esa es mi actitud”.

Hace años que Oscar Obregón recorre los organismos provinciales en la búsqueda de trabajo. ”Hace más de 10 años que busco trabajo y ningún gobierno me puede ayudar”, manifiesta Obregón.

Dice estar dispuesto a realizar trabajos como cadete en cualquier organismo del Estado provincial, por lo que deja su número de contacto 3624266005.