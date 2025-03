Disconforme con anuncio salarial, Aptasch va a paro el miércoles 19

La entidad sindical señala que “esta medida responde a un reclamo por un ‘anuncio salarial insuficiente’ y atribuyen a que “nuevamente lo hacen de manera unilateral sin un ámbito de negociación con los trabajadores”.

Desde la Aptasch, indican que “no dialogan con los trabajadores e imponen aumentos salariales míseros bajo un discurso épico creyendo que están dando soluciones reales, cuando lo cierto es que el aumento anunciado no llega siquiera a compensar la pérdida del salario que tuvimos entre noviembre del año pasado y febrero de este 2025, meses donde no hubo aumento salarial”. En ese sentido, precisan que “en ese período el salario perdió 9% de poder de compra debido a que no hubo aumentos y la inflación seguía su camino; y con el incremento que anunciaron, vamos a llegar a abril con un salario que valdrá todavía 6% menos que en octubre del año pasado y seguiremos estando muy abajo del nivel salarial de mediados del 2023”. En otras palabras, “la recuperación salarial no solo demoraría en llegar sino que, peor aún, estaría cada vez más lejos”, afirman.

Además de la problemática salarial, el sindicato de los profesionales de la salud pública plantea el reclamo por la regularización de trabajadores precarizados y la adecuación presupuestaria para la implementación de la carrera sanitaria, entre otros puntos.



En el marco del paro, Aptasch hace un llamado a una concentración de trabajadores de salud pública para ese mismo miércoles 19 de marzo, desde las 9.30 horas, en el hospital Pediátrico de la capital chaqueña.