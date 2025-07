Nagpel pide el blanqueo de bonificaciones en negro

Distintos sectores de la administración pública provincial se movilizan para reclamar por despidos y por recomposición salarial en un panorama económico complejo. En ese contexto, se suman los trabajadores legislativos del Chaco.

En contacto con Chaco On Line, Hugo Coria, secretario general de la Nueva Asociación del Personal de Empleados Legislativos (Nagpel) se solidariza con trabajadores de la Administración Tributaria Provincial que han sido despedidos y expone la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores legislativos.

Coria, referente de Nagpel, expresa: “primero, solidarizarme con la gente que fue despedida en la ATP y, obviamente no somos una isla, estamos viendo la situación como grave y tuvimos una reunión, en la que hemos planteado la difícil situación y vemos los pasos a seguir”.

Coria da a conocer las acciones que proponen desde Nagpel, para poder sentarse a la mesa de negociaciones y plantear la recomposición salarial que preocupa a los trabajadores del Poder Legislativo. “Entendemos que la prioridad es hablar con las autoridades del Poder para tener un diálogo. Hemos tramitado las notas para tratar de tener una reunión con la presidenta. Ya he tenido una reunión con el presidente del bloque Justicialista, el diputado Nicolás Slimel y también hemos hablado con el diputado Samuel Vargas”, detalla el dirigente legislativo.

En esa línea, Coria aspira a tener una respuesta a las propuestas que tienen desde Nagpel. “Necesitamos tener una definición de cómo va quedar el Poder, habida cuenta de que estamos a pronto de modificar la presidencia y ver cómo van administrar el Poder Legislativo”. Asegura que “sí hay una preocupación, porque se ha deteriorado el salario y en eso nosotros estamos trabajando en varias propuestas, para acercarles a las autoridades del Poder”, insiste .

Medidas de Nagpel

El dirigente de Nagpel considera importante mantener el trabajo y mejorar las condiciones salariales de los legislativos próximos al retiro. “Gracias a Dios aquí no se ha despedido a nadie, pero sí hay compañeros en condiciones de jubilarse, por eso vemos la necesidad de mejorar su calidad de vida”, explica Coria.

Propuesta para mejora salarial

“La situación es blanquear lo que está en negro, perdemos mucho los que nos vamos a jubilar”, detalla.

“Además, vamos a llevar propuestas interesantes para el Poder, para los trabajadores y no es mucho dinero que afectaría a la caja”, dice el referente de Nagpel.

Luego, subraya “también estamos preocupados de una situación que ha salido a la prensa de que los legisladores son los peores pagos del país y en la provincia, hoy un legislador está en un nivel muy bajo, tienen gastos de representación, que lo tienen en negro, y me parece a mí que es necesario blanquear las bonificaciones en negro que cobran los legisladores de la provincia del Chaco para que llegue a los salarios del trabajador legislativo”.

Recuerda como conquista gremial durante su anterior gestión sindical. “Hemos logrado el 30 por ciento al básico más el 29 por ciento que era un concepto remunerativo y bonificable”, rememora.

Luego señala “queremos poner en caja todo lo que tiene que ser y blanquear por sobre todas las cosas, para el personal legislativo”, manifiesta Coria.



Acciones gremiales

Consultado sobre las acciones diarias desde Nagpel señala “termino de hablar con el prosecretario administrativo, Daniel Ernesto Osuna; el martes hablé con el secretario legislativo Gustavo Silvio Corradi y voy hablar con el secretario administrativo Carlos Ignacio Ruiz. A través de ellos llegar a las autoridades con un proyecto que sea viable y que la presidenta tome conocimiento y, que podamos confluir en algo positivo”.



En relación a la audiencia solicitada a la presidenta del Poder Legislativo del Chaco, Carmen Delgado Britto, indica: “creemos que los tiempos los manejan ellos. Si es necesario sentarnos con las autoridades, como siempre se dice no hay solución gremial, no hay solución política. Primero, nos interesa presentarnos; segundo, que sepa que no somos enemigos; construir juntos, porque podemos aportar ideas desde nuestro lugar y si podemos lograr beneficios para los legisladores, como para nosotros, bienvenido sea”, finaliza y se muestra abierto al diálogo.

Mónica Carolina Báez Vargas

Alejandro Vargas