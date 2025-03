“Zdero gobierna como si estuviera en un reality show", dispara Slimel

"Zdero gobierna como si estuviera en un reality show. Su único libreto es atacar a Capitanich, mientras en la vida real la gente no puede pagar la luz, los sueldos no alcanzan y cada vez hay más comercios cerrados", sostiene el legislador justicialista.

Desde el PJ subrayan que la provincia enfrenta una situación alarmante:

Tarifazos impagables que destruyen el bolsillo de las familias

Salarios congelados que condenan a la pobreza

Cierre de comercios y miles de chaqueños sin empleo

"Mientras Zdero sigue obsesionado con Capitanich, Chaco se hunde en la peor crisis de los últimos años. No hay un plan económico, no hay gestión, solo peleas mediáticas y ataques a la oposición. Chaco no necesita un conductor de televisión, necesita un gobernador que dé respuestas reales", dispara Slimel.

Desde el justicialismo exigen que el gobierno provincial abandone la confrontación permanente y se enfoque en los problemas urgentes que afectan a los chaqueños.