La reunión del Gobierno provincial con los sindicatos docentes ha tenido marcada expectativa, más aún por lo cercana de la fecha del inicio de las clases. Esto se siente, en el humor de los dirigentes docentes.

Más de dos horas, ha tenido la reunión de los gremios docentes con la titular de la cartera educativa, Sofía Naidenoff. Es el inicio de las negociaciones por el salario docente y las condiciones laborales.

Al salir de la reunión, al término del encuentro, Eduardo Mijno, secretario general de Federación Sitech, dice a Chaco On Line que “ya habíamos marcado en el comunicado que habíamos enviado a la medios, donde se muestra una postura firme, obligado de mi parte por la decisión del gobierno de convocar a una reunión un día viernes, sin la posibilidad de que en la Comisión de Política Salarial no se consulte a la docencia, por lo tanto, la definición que ya habíamos tomado que se ratifica ahora que si no hay una recomposición salarial por fuera de la Cláusula Gatillo no hablamos de ningún monto, si hay voluntad de recomponer el sueldo por fuera de la Cláusula Gatillo el gobierno termina de decir que eso es imposible. Los argumentos son los mismos que de los gobiernos anteriores”, remarca el referente de Federación Sitech.

Mijno dice que en la reunión “no se tiró ningún monto lo que queríamos saber era la voluntad y dijeron que no tenían ninguna posibilidad. No hay voluntad de recomponer el sueldo por encima de la cláusula gatillo es decir empezar a recuperar el poder adquisitivo”, señala el dirigente de la educación. Tras esto, dice firme: “el miércoles no comienzan las clases para Federación Sitech, va a salir un comunicado de prensa de cómo se organiza y va haber concentración en cada una de las plazas de cada una de las localidades”, anticipa.

Acerca de la posibilidad de una mejora en la Cláusula Gatillo, Mijno señala que “se les preguntó y dijeron que no hay ninguna posibilidad ahora el tema es el día miércoles y se les comunicó que están dadas las condiciones de inicio de un conflicto”.

Dice también que “se les reclamó los descuentos por días de paro, pero no tienen ningún tipo de respuestas”.

Deja en claro que desde Federación Sitech “convocamos para el no inicio de clases”.

En esa línea, Mijno afirma: “Los docentes están de acuerdo con esa postura y seguramente va haber movilizaciones . Ante intereses contrapuestos se define en la calle con los docentes movilizados, eso es lo que va a suceder”.