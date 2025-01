Se ordena la detención del oficial de la Alcaidía, Juan Ramón Rodríguez Valiente y los agentes Ignacio López y Emilio Zárate de la Policía del Chaco. El resto de los procesados ya se encuentran detenidos cumpliendo diversas condenas.

Están acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados contra 23 víctimas.

La jueza federal N° 1 Zunilda Niremperger dispone en una Resolución del 30 de diciembre, último día de actividad judicial ; el procesamiento de once acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Chaco como parte de la sistemática del terrorismo de Estado, por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados en perjuicio de 23 víctimas.

La resolución alcanza al ex teniente coronel Aldo Martínez Segón, el ex teniente coronel Tadeo Bettolli y el exteniente primero Alberto Patteta, pertenecientes al Ejército Argentino ; al excomisario general José Francisco Rodríguez Valiente, el ex suboficial mayor Gabino Manader , el ex suboficial principal Jorge Ángel Ibarra, el ex sargento José Marín y el ex agente Emilio Zarate, todos integrantes de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco.







Así también el oficial de la Alcaidía Policial Juan Ramón Rodríguez Valiente, el ex alcalde y jefe de guardia de la Cárcel Federal U7, Pablo César Casco, y el agente Ignacio López de Comunicaciones de la Policía del Chaco.

En los casos de Juan Ramón Rodríguez Valiente, Ignacio Lopez y Emilio Zárate se ordena su detención y prisión preventiva con la modalidad de arresto domiciliario y en el resto de los procesados, ya se encuentran cumpliendo diversas condenas

La Resolución también decreta la falta de mérito del agente de la Alcaidía Policial Humberto Ramón Maidana y la prescripción de la acción por el fallecimiento en los casos de los imputados Carlos José Sartori -comandante de Gendarmería- y los cabos de Policía Félix Omar Balbuena y Martín Aguilar.

En el proceso es apartado por incapacidad sobreviniente el suboficial de la Alcaldía Policial Miguel Vitorello y se encuentra en instancia de Junta Médica el agente de la Dirección de Investigaciones Luciano Cáceres.



Es la quinta investigación judicial donde se reconstruyen y juzgan crímenes perpetrados por fuerzas de seguridad entre 1.974 a 1.977 , en la Brigada de Investigaciones -el principal Centro Clandestino que funciona en la provincia de Chaco y donde en la actualidad funciona la Casa por la Memoria-, como así también en la Alcaidía Policial y en la Cárcel Federal U7.