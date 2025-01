El titular de Ecom, Adrián Veleff, da a conocer que el gobierno provincial ha firmado y promulgado dos decretos por los que se deja sin efecto la licencia de medios públicos para la señal de radiodifusión y de televisión de la empresa Ecom Chaco, por lo cual hemos procedido a trabajar en efecto”.

A la hora de exponer el marco de fundamentación, la doctora Leticia Vázquez, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones, detalla que “en el año 2.012 y 2.015, el Enacom – entonces era AFCA- autorizó a la provincia del Chaco a obtener un servicio público de comunicación audiovisual, un servicio de televisión digital y un servicio de radio en AM y FM, esos servicios fueron adjudicados a la provincia y la provincia dispuso y la provincia dispuso que esos iban a ser explotados por Ecom”.

Avanza en el comentario, especificando que “Ecom era una empresa que fue constituido como empresa de servicios y telecomunicaciones y el objeto era específico para brindar servicios de telecomunicaciones. Los fundamentos por lo cuales se producen la decisión que anuncia el gobierno son que el objeto no le permite explotar servicios de telecomunicaciones audiovisual. Hubo bastante modificaciones normativas, tanto de la Ley 26.522, que es la Ley de Comunicación Audiovisual como de la Ley 27.078, que es la de Servicios Tic, en las que específicamente ambas normativas prohibían que las empresas que no tenían el objeto para explotar el servicio licitado por el Estado no podían ser ni licenciatarios ni autorizados, que podrán haber sido pasados por alto pero hoy habiendo sido consultados, advertimos esa situación”.

“La consecuencia jurídica es que una persona jurídica, que es Ecom, que explota para el cual no tiene la autorización suficiente es que la autoridad de aplicación que es el Enacom disponga la caducidad de esa licencia, antes de que eso suceda se toma la decisión”, advierte la especialista.

Asimismo, Veleff insiste: “No forma parte del objeto social de la empresa el haber creado el multimedios en el área de Ecom”

Pone sobre la mesa el crecimiento de la empresa que “de tener 30 empleados pasó a tener 104 o 105 empleados, más lo contratados que son casi 150 empleados; el crecimiento mayor fue en los últimos tres años”.