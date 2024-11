A pocos días de las postergadas elecciones docentes, desde Amet expresan malestar por la falta de diálogo en los ámbitos de la educación.







Norberto Piñero, secretario general de Amet, y reconocido dirigente de la Coordinadora Docente, en diálogo a Chaco On Line señala que “en mesas técnicas el único avance que hay es la estabilidad, la titularización, que es lo que estamos haciendo semanalmente, por fuera de eso no hay nada, cero respuesta, no hay convocatoria a la Comisión de Política Salarial”, subraya.

Enfatiza que en estas condiciones “no hay posible discusión de salario”. En esa misma línea, Piñero dice que “no hay posible diálogo con la ministra, supongo que debe ser la actitud de todo este gobierno”, estima.

Muestra el malestar del sector, respecto a la situación de los bolsillos docentes. “Los sindicatos docentes no podemos hablar, estamos viendo a los salarios destrozados. Nos están pagando cláusula gatillo, que es engañoso, nos pagan a tres meses vencidos, con una devaluación de la moneda”.



Al profundizar la relación de los sindicatos docentes con el gobierno provincial, el dirigente de Amet, insiste en precisiones a Chaco On Line que “es necesario dialogar, nosotros siempre hemos sostenido que a partir del diálogo se encuentran las soluciones. Pero no, este gobierno se ha caracterizado a lo largo del año por no querer conversar con los sindicatos, por creer que los sindicatos trabajan en contra de. Yo creo que se trata de desorganización de los trabajadores y al ir en contra de los gremios, desprestigiarlos, lo que busca es desorganizar y, a partir de eso, crear el caos. Y por el caos es no tener situaciones salariales, y está equivocado porque este tipo de políticas no van a buen puerto. En ningún sector que exista no se puede eliminar el diálogo”.





Documentación de sindicatos para participar de mesas técnicas

En referencia al planteo del Ministerio de Educación a los sindicatos para ser partes de las mesas técnicas, el dirigente de la Coordinadora Docente dice que esta situación “es más una cuestión de malos asesores legales. Yo no puedo pedirle a los sindicatos que me traigan un burro verde porque no lo van a conseguir”, ironiza. Y las cosas. Luego afirma que “lo que ellos piden se les trajo, se les entregó. Siguen haciendo oídos sordos a la realidad y viven chocando con la realidad”.

Postergación de las elecciones docentes

“Lo de las elecciones docentes es un papelón lo del Ministerio de Educación, proscribir candidatos. Hoy no saber si votamos o no. Que el Superior Tribunal de Justicia decida por mayoría de los cinco miembros que incumplían con la norma, que proscribían a alguien, el camino es sumamente equivocado e insisten, porque son tozudos”. Así opina el secretario general de Amet. El dirigente del sindicato de la educación técnica es terminante en su definición: “ La historia nos ha mostrado que estas actitudes fracasan porque se agotan por sí mismas. La presión que quieren hacer sobre el trabajador tarde o temprano se les da vuelta. No recuerdo ningún gobierno, desde el Ministerio de Educación, que haya tenido este nivel saña, y tengo varios años en la cuestión sindical como para recordarlo”.