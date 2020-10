Mujeres al Frente lleva reclamos por asistencia y viviendas al Gobierno Provincial

Integrantes de la agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Emerenciano acercan sus reclamos al Gobierno Provincial. En la plaza 25 de Mayo mantienen contacto con los mediadores, a quiénes les exponen los planteos.

En la plaza 25 de Mayo, las integrantes de Mujeres al Frente acercan sus reclamos ante las mediadoras del Gobierno Provincial. Marcela Acuña, referente de la agrupación femenina de Mujeres al Frente expone el malestar por la centralización de los reclamos. “Quiero aclarar que vivimos en democracia , esto no es un estado de sitio, los policías cumplen orden del ministro Olivello porque él decide todo, todo pasa por él, se ve que Chapo no es más ministro de Gobierno, estamos así en el Chaco”, se queja la dirigente.

Comenta que llevan un petitorio con 8 puntos de reclamos al gobierno chaqueño. “Esperamos la respuesta a cuestiones básicas, como que le atiendan a una señora que le golpearon hace dos semanas atrás, y a una señora que no solo que la golpearon sino que no le pagan lo que firmaron por convenio, que es la cuestión de las veredas”, expone.

Además, detalla que “también otros puntos que tienen que ver con las necesidades del movimiento, cuestiones que gestionamos en Desarrollo Social como en las subsecretarías nuevas que se crearon”. Además, anticipa que mantendrán una reunión con el ministro de Obras Públicas, a quién llevarán pedidos para la construcción de viviendas.

Además, la referente de Mujeres al Frente manifiesta el malestar que le provoca por el rol que tienen las fuerzas de seguridad en las decisiones del gobierno. “<los mediadores lo único que hacen es transmitir las cuestiones al ministro Olivello, porque es él, el que define la cuestión. Me parece que hay una falta de decisión política, los ministros dejaron de ser ministros, valoro la actitud de las mediadoras pero estamos en una situación donde un sector grande de la policía está definiendo las políticas de Estado. Tenemos a nuestros compañeros que están separados, no pueden tocar el bombo, que es algo que es tan nuestro pero no queremos que tengan un choque violento porque no queremos chocar con nadie”, aclara la dirigente social.

En esa línea, Acuña se queja por los cuestionamientos a las manifestaciones sociales. En torno a todo lo que está con el reclamo popular, no sé con qué cara va a festejar el 17 de octubre esta gente. Hay mucha hipocresía, se ve qu8e acá en el Chaco tienen la misma línea que en la Nación. Pero también me siento agredida porque me piden que distancie la gente pero me ponen un montón de polícías todos juntos, no sé cual es la intención. Lo que sí quiero es que el gobierno nos cumpla con los reclamos que tenemos desde que asumió Capitanich”, subraya la referente social.