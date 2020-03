UPCP va a paro el lunes 16, martes 17 y miércoles 18

UPCP convoca a paro por 72 horas sin asistencia a los lugares de trabajo -a partir del lunes 16 de marzo -con marcha provincial el 18 de marzo de 2020.

Reclama “el urgente dictado de medidas de prevención en la administración pública para proteger al trabajador y su familia y la provisión inmediata de equipos de protección personal, insumos e instalaciones adecuadas para hacer frente a la endemia de coronavirus”.

La medida se ejecutará sin asistencia a los lugares de trabajo con estricto cumplimiento del servicio mínimo esencial en el Ministerio de Salud Pública y Registro Civil.

El secretario general de UPCP, José Niz, señaló que ”desde el año 2.009, UPCP advierte el desmantelamiento del sistema sanitario con la imposibilidad de hacer frente a una endemia, como resultado del vaciamiento progresivo y la falta de inversión para dotar a nuestros hospitales y centros de salud del equipamiento necesario y la infraestructura edilicia para aislamiento de pacientes con patologías infecciosas de fácil trasmisión”.

“Ahora vemos con preocupación, el reconocimiento de la autoridad superior del Poder Ejecutivo Provincial que en conferencias de prensa señaló que obtuvo fondos para a afrontar el COVID 19, sin notificar a la ciudadanía la fecha en que los trabajadores de servicios asistenciales contarán con los equipos de protección personal, provisión de elementos de desinfección, insumos para limpieza de oficinas públicas mientras en la Provincia del Chaco ya tenemos casos confirmados e ingresamos a la Estadística Nacional, llevando como carta de presentación, que el segundo fallecido por coronavirus en la República Argentina es chaqueño”, planteó José Niz.

Indicó el dirigente de UPCP que “la propagación del dengue, es la consecuencia anunciada, de la no realización de las acciones preventivas, ahora se suma el COVID 19, con la gravedad que el Gobernador dice que el Comité de Expertos cuya conformación se desconoce, se ha expedido por el no cierre de establecimientos educacionales y no suspensión de actividades y que estas medidas solamente se resolverán cuando la circulación viral comunitaria se compruebe. Es decir que ni siquiera un muerto ha hecho entrar en razón a las autoridades”, advirtió.

Marco de Situación

“Este marco de situación, con la imposibilidad total del ciudadano trabajador de evitar el contacto personal, efectivizar la distancia de uno a dos metros aconsejada como medida preventiva de contagios por el Comité de Expertos y la imposibilidad en el proceso de atención al público, de detectar casos sospechosos o casos de contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados, nos compelen a los efectos de preservar el único capital que tiene el trabajador que es su salud y la fuerza de trabajo para mantener a sus familias, declarar un paro sin asistencia a los lugares de trabajo para evitar la propagación a través de contagios evitables mediante la suspensión de actividades”, planteó el dirigente de UPCP.

“Es menester señalar que los trabajadores, que en un 90 por ciento están por debajo de la línea de pobreza no pueden hacer frente al gasto de insumos para preservarse, ni tampoco recurrir a la salud privada porque el plus se sigue cobrando, porque la solidaridad social que impulsa el Gobernador no sabemos quién la aplica”, amplió Niz.

“Para exigir que todas estas situaciones se reviertan de modo inmediato y se tome con seriedad esta endemia, teniendo en cuenta, que la pobreza y vulnerabilidad de nuestra población incrementa los riesgos marchamos el miércoles 16 para que la comunidad: abra los ojos y pida a sus gobernantes que los protejan, necesitamos un Estado presente, hoy más que nunca para salvarnos de los efectos letales de un virus desconocido para el que no existe cura”, insistió.

Registro Civil, Recursos Humanos 4to piso Casa de Gobierno y Dirección Provincial de Catastro

UPCP solicitó formalmente al ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo, la licencia excepcional para aislamiento en las oficinas del Registro Civil de avenida 9 de Julio 440, Catastro y el 4to Piso de Casa de Gobierno, ante la detección de un caso sospechoso de COVID 19, sin haber obtenido respuesta a la fecha a pesar de la gravedad de la situación.

“Mantenemos los Puntos de conflicto que venimos notificando desde diciembre del año pasado, porque no hemos obtenido ninguna respuesta:

Convocatoria al Gobernador de la Provincia, para la definición de modo conjunto con UPCP de:

1.- Urgente aplicación de los protocolos de seguridad y bioseguridad para prevención de contagios y evitar la propagación del COVID-19 (CORONAVIRUS) Y DENGUE con la inmediata provisión de los equipos de protección para el personal e insumos a los establecimientos sanitarios

2.-Implementación inmediata del incremento al Refrigerio a los trabajadores del Escalafón General.

3.- Incremento Salarial del 50% a los efectos de preservar el poder adquisitivo de la remuneración del trabajador.

4.- Asignación y pago de las Bonificaciones Auxiliar de Enfermería, Establecimientos Sanitarios y Dedicación Exclusiva a todo el personal que realiza la atención directa en los establecimientos sanitarios y que a la fecha se le adeudan dichos conceptos.

5.-No a la transferencia de los servicios esenciales: seguridad, salud y educación a los municipios por vía de acuerdos voluntarios.

6.- Convocatoria formal de UPCP para intervención en el diseño de la Estructuras Orgánicas de las distintas Jurisdicciones.

7.-Condiciones Laborales

8.- Dictado de los instrumentos legales de asignación del área de trabajo al personal designado en la Planta Permanente del Estado Provincial.

9.-Ejecución inmediata de los Decretos de designación en la Planta Permanente, conforme los derechos reconocidos en los instrumentos legales: recategorización, pago de los complementos específicos correspondientes a cada Jurisdicción: Bonificaciones, Asignaciones y Fondos Estímulo, haberes adeudados meses de septiembre, octubre y noviembre/19 y SAC”, puntualizó el secretario general de UPCP.