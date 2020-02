UPCP va a paro jueves 27 y viernes 28

El secretario general de UPCP, José Niz, aseveró que el sindicato que encabeza nunca fue convocado oficialmente a una audiencia de conciliación. “Sólo se difundió por los medios digitales aplicándole el nombre de conciliación a una reunión que no tiene carácter institucional porque no interviene la Dirección Provincial del Trabajo”, indicó el dirigente estatal.

“Leímos en los medios que nos convocan”, señaló Niz. “A pesar de la falta de formalidad, asistimos nuevamente para tratar de buscar una solución para nuestros compañeros que están agobiados económicamente por el descontrolado costo de la canasta familiar, de medicamentos y los útiles escolares”, expuso el secretario general del sindicato estatal provincial.

El reclamo

“Hemos notificado los puntos de conflicto, con el objetivo de paliar parcialmente los efectos de la inflación y la devaluación en nuestros salarios”, expuso Niz. Luego especificó que los planteos son por “un aumento de 5.000 pesos aplicado al refrigerio, el 50 por ciento de aumento a la escala salarial, a lo que se suma el rechazo a la transferencia de las escuelas, hospitales y comisarías a los municipios por violar nuestra Constitución”.

"Sin oferta salarial"

“El Ejecutivo no ha mejorado su propuesta salarial y de hecho no sólo es insuficiente, si no que luego del aumento del transporte público, con lo ofrecido, no se cubre siquiera el gasto que tiene que enfrentar el empleado para venir a trabajar”, resaltó Niz.

“Vemos con preocupación la falta de sensibilidad del Ejecutivo Provincial hacia el pueblo del Chaco, estamos pasando situaciones de extrema necesidad y las familias no sólo no llegan a fin de mes, si no que ven diariamente que no acceden a servicios de calidad y excelencia”, afirmó el sindicalista estatal.

“Por eso resolvimos ratificar el paro general porque como trabajadores estamos excluidos del ‘Chaco para todos’ que se difunde por los medios”, apuntó Niz.