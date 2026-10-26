Idiomas sin fronteras: 435 estudiantes primarios en Chaco potencian su futuro con clases virtuales de inglés, francés y portugués

Síntesis clave de la noticia

Implementación pionera : 435 alumnos de séptimo grado de escuelas rurales y urbanas de Chaco acceden por primera vez al aprendizaje digital de inglés, francés y portugués .

Innovación pedagógica y tecnológica : El programa articula herramientas de conectividad y plataformas virtuales para democratizar el saber plurilingüe en comunidades alejadas.

Reducción de brechas educativas: La iniciativa gubernamental y comunitaria subvenciona la falta histórica de docentes especializados en idiomas extranjeros mediante aulas virtuales sincrónicas.

La educación de la provincia experimenta un punto de inflexión digital. Las aulas primarias de séptimo grado transforman sus rutinas diarias a través del programa "Chacolingüe: Somos Lenguas Extranjeras en Primaria", una estrategia pedagógica que impulsa el dominio de idiomas extranjeros mediante la conectividad sincrónica. Esta propuesta innovadora subvenciona la escasez histórica de profesores presenciales en el territorio y acerca herramientas de inclusión educativa a cientos de chicos.

La iniciativa, formalizada bajo la Resolución Ministerial N.º 5170/2026, alcanza inicialmente a 435 estudiantes distribuidos en comunidades como Taco Pozo, Misión Nueva Pompeya, Quitilipi, Barranqueras, Pampa del Indio, General Pinedo, Colonia Aborigen, Capitán Solari y Colonia Pastoril. Mediante esta articulación tecnológica, los alumnos superan barreras geográficas y descubren nuevas culturas desde sus bancos escolares.

Nota de redacción: El proyecto surge a partir de un diagnóstico de la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, el cual revela que más del 60% de los establecimientos educativos carecían por completo de materias vinculadas a lenguas extranjeras. La estrategia prioriza el derecho universal al saber plurilingüe por encima de las limitaciones de infraestructura tradicional.

El éxito de esta primera etapa recae en el esfuerzo mancomunado de las profesoras radicadas en Resistencia, quienes transmiten sus conocimientos a través de plataformas digitales con el soporte del Centro de Innovación ELE y las direcciones regionales. Las familias y los equipos docentes locales celebran la alta participación y el entusiasmo de los estudiantes en cada encuentro virtual.

Recursos e Información Complementaria

Cuadro comparativo: Modalidad de enseñanza de idiomas

Aspecto Educación Tradicional Programa Chacolingüe (Virtual) Cobertura docente Limitada a centros urbanos Ampliada a zonas rurales y alejadas Idiomas incluidos Generalmente solo inglés Inglés, francés y portugués Herramientas Tiza, pizarrón y manuales Plataformas de educación virtual y sincrónica Acceso equitativo Restringido al 40% de las escuelas Democratizado para el 100% de los inscriptos

Impacto Geográfico y Demográfico