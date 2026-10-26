Crecida del río Paraná: Comunidades ribereñas consolidan redes solidarias y la asistencia autogestionada

PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

Impacto crítico en la región: Un total de 2026 personas ( 543 hogares ) se encuentran afectadas entre evacuados y autoevacuados en las zonas ribereñas del Chaco.

Mediciones hidrométricas alarmantes: El Río Paraná en Barranqueras alcanza los 7.21 metros , mientras que el Río Paraguay en Isla del Cerrito trepa a los 7.97 metros .

Focos de mayor vulnerabilidad: Puerto Vilelas registra una alerta roja con 639 evacuados y 507 autoevacuados, concentrando la mayor emergencia habitacional.

Respuesta comunitaria autónoma: Vecinos, organizaciones sociales y redes barriales articulan la contención humanitaria y la asistencia en los centros de alojamiento de manera autogestionada.

RESISTENCIA (Octubre de 2026).- El litoral fluvial experimenta horas de máxima tensión socioambiental a raíz de la crecida extraordinaria del sistema hídrico. Las aguas del río Paraná registran una altura de 7.21 metros en Barranqueras, al tiempo que el río Paraguay trepa hasta los 7.97 metros en Isla del Cerrito. Esta situación genera un escenario de vulnerabilidad extrema que golpea de lleno a los asentamientos costeros, donde la solidaridad comunitaria se convierte en el único motor eficaz de respuesta ante la urgencia.







En este contexto adverso, la comunidad organizada de Puerto Vilelas —zona bajo alerta roja— encabeza los operativos de contención humanitaria. Con 639 personas evacuadas y 507 autoevacuados, los vecinos despliegan estrategias autónomas de relevamiento, traslado y asistencia alimentaria en los centros comunitarios. La falta de respuestas estructurales por parte de los organismos gubernamentales obliga a los referentes barriales a articular redes de ayuda mutua para garantizar módulos habitacionales de emergencia y suministros básicos.

Monitoreo Hidrométrico y Situación por Localidades

Localidad / Zona Nivel de Alerta Evacuados Autoevacuados Estado y Acciones Barriales Puerto Vilelas Roja 639 personas (155 hogares) 507 personas (133 hogares) Colapso parcial; los vecinos organizan cocinas comunitarias y distribución de donaciones. Antequeras (Col. Benítez) Naranja 408 personas (102 hogares) 35 personas (7 hogares) Monitoreo vecinal constante y refuerzo de terraplenes artesanales. Barranqueras Roja 253 personas (74 hogares) Sin datos oficiales Articulación solidaria en puntos críticos de contención fluvial. Isla del Cerrito Roja 142 personas (61 hogares) Sin novedades Repliegue preventivo coordinado por referentes locales.

El tejido social de la región demuestra una resistencia inquebrantable frente a la inacción de las carteras estatales. En enclaves como Kagiva (Puerto Vilelas), donde 105 personas ocupan módulos de emergencia, las familias damnificadas autogestionan la convivencia y la seguridad sanitaria. La misma dinámica se repite en San Pedro Pescador y en La Usina (Resistencia), donde las bases populares toman el control operativo de la crisis ante la ausencia de operativos logísticos eficientes por parte del Ejecutivo Municipal y Provincial.

Mientras los reportes hidrométricos anticipan que la cota del agua se mantendrá en niveles críticos, las organizaciones sociales reafirman su protagonismo en la defensa de los derechos humanos y habitacionales de los ribereños. La emergencia hídrica expone, una vez más, la capacidad de organización comunitaria para suplir las falencias del Estado y garantizar la supervivencia material de los sectores más castigados por el desborde de los ríos.