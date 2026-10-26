Morante articula un foro de diálogo con abogados independientes en el club San Fernando

PUNTOS PRINCIPALES CLAVE DE LA JORNADA

Encuentro institucional: El candidato justicialista Antonio "Penci" Morante encabeza una mesa de trabajo con profesionales del derecho independiente en Resistencia.

Diagnóstico del sistema: Se analizan de forma prioritaria el funcionamiento del Estado, la agilidad procesal y el acceso a la justicia.

Enfoque humano: El dirigente destaca que detrás de cada consulta jurídica existe una familia y una demanda concreta que requiere escucha activa.

Estrategia participativa: La jornada consolida el diálogo ciudadano como herramienta central para la transformación social en la provincia.

Resistencia (Octubre de 2026).- El club San Fernando de Resistencia se transforma en el escenario central un debate clave para el futuro institucional de la provincia. El candidato justicialista Antonio "Penci" Morante mantiene un encuentro de trabajo con abogados independientes del fuero local, con el objetivo de analizar el estado actual de la administración de justicia y articular propuestas de modernización del Estado. La reunión convoca a un nutrido grupo de juristas que aportan su visión sobre el ejercicio profesional cotidiano y las necesidades operativas del sector.

Durante el intercambio de ideas, los profesionales del derecho exponen las principales falencias procesales y la urgencia de dotar de mayor agilidad a las tramitaciones judiciales. Morante valora la convocatoria y califica el espacio de articulación como una instancia sumamente enriquecedora. En este marco, el dirigente peronista sostiene que el conocimiento técnico de los abogados independientes resulta fundamental para diagnosticar el funcionamiento real de las instituciones públicas y adecuar las respuestas normativas a la coyuntura actual.

El foco del debate trasciende lo técnico para situarse en el impacto social de la labor jurídica. El candidato justicialista destaca la preocupación humana presente en cada expediente y expediente procesal, señalando firmemente: “Hay una persona, una familia y una preocupación que merece ser escuchada”. Esta premisa orienta las intervenciones hacia la búsqueda de soluciones integrales donde la atención ciudadana se posiciona como el eje rector de cualquier reforma en el sistema legal.

Asimismo, la jornada profundiza en la necesidad de consolidar mecanismos permanentes de participación democrática. Morante plantea de manera contundente que “el Chaco se construye con diálogo, participación y compromiso”, remarcando que la apertura hacia diversos sectores profesionales constituye la base para generar políticas públicas eficientes. Para el candidato, el ejercicio de escuchar a la gente representa el primer paso ineludible para transformar la realidad social y jurídica de la región.

El evento concluye con el compromiso de dar continuidad a estos foros sectoriales en distintos puntos de la capital provincial. La iniciativa busca sistematizar los aportes de los abogados independientes en un documento de trabajo técnico que sirva de insumo para futuras iniciativas legislativas y de gestión, fortaleciendo el vínculo entre los profesionales del derecho y las demandas de la comunidad.