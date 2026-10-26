La UCR chaqueña muestra su despliegue territorial en el Sudoeste provincial

CLAVES DEL DESPLIEGUE RADIICAL EN EL SUDOESTE CHAQUEÑO

Liderazgo de base y movilización: La estructura partidaria ratifica su presencia territorial en puntos estratégicos del departamento Chacabuco y zonas aledañas.

La estructura partidaria ratifica su presencia territorial en puntos estratégicos del departamento Chacabuco y zonas aledañas. Renovación institucional: Hermoso Campo formaliza la asunción de sus nuevas autoridades en un acto multitudinario.

Hermoso Campo formaliza la asunción de sus nuevas autoridades en un acto multitudinario. Planificación regional: General Pinedo sirve de sede para el segundo encuentro interprovincial de articulación entre dirigentes y legisladores.

General Pinedo sirve de sede para el segundo encuentro interprovincial de articulación entre dirigentes y legisladores. Respaldo político: Las bases reafirman su apoyo orgánico y sistemático al proyecto de gobierno de Leandro Zdero.

HERMOSO CAMPO (Octubre de 2026).- El radicalismo chaqueño despliega un intenso operativo de fortalecimiento territorial en el heartland productivo del Sudoeste. A través de una serie de plenarios y encuentros institucionales, la Unión Cívica Radical del Chaco moviliza a cientos de referentes, cuadros técnicos y militantes en los municipios de Charata, Hermoso Campo y General Pinedo, consolidando la cohesión orgánica de sus comités de distrito.

En el comité de Charata, las corrientes internas mantienen una reunión de trabajo clave para definir los ejes de acción política local. De forma simultánea, la localidad de Hermoso Campo vive una jornada de recambio democrático donde asumen las nuevas autoridades partidarias, evento que marca la reactivación del rol social de la dirigencia local y consolida el compromiso con las demandas de los vecinos de la zona rural y urbana.

La agenda alcanza su punto de mayor convocatoria en General Pinedo, escenario del segundo encuentro regional del Sudoeste. En esta cumbre, dirigentes, legisladores y actores sociales diseñan la agenda estratégica de vinculación territorial, estableciendo canales directos de trabajo participativo para coordinar iniciativas legislativas e institucionales que impactan de lleno en el desarrollo del sudoeste.

Este avance organizativo demuestra el dinamismo y la capilaridad de la estructura radical en toda la provincia del Chaco. La activa concurrencia a cada una de las jornadas refuerza los lazos con las comunidades locales, permitiendo trasladar las prioridades del territorio a la mesa de debate y resaltando la gestión del gobernador Leandro Zdero.