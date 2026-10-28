Estatales provinciales: habilitan el Adelanto Chaco 24

PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA



Acceso universal e inmediato: El financiamiento anticipado opera sin necesidad de gestiones presenciales o solicitudes previas.

Cero costo financiero: Las transacciones no generan intereses ni comisiones adicionales para el usuario.

Amplia cobertura comercial: El beneficio aplica a diversos rubros como supermercados, indumentaria, farmacias y combustibles.

Aceptación directa: La red comercial procesa las operaciones bajo el mismo esquema de una venta con tarjeta de débito convencional.



RESISTENCIA (Octubre de 2026).- El Nuevo Banco del Chaco consolida la liquidez del consumo local mediante la activación del servicio Adelanto Chaco 24. Esta herramienta financiera permite a los trabajadores estatales provinciales en situación crediticia normal anticipar compras con tarjeta de débito. La medida busca dinamizar el comercio minorista antes de la acreditación mensual de los sueldos en toda la provincia.

La consulta del saldo preaprobado se efectúa de forma digital a través del canal institucional. Los usuarios ingresan al portal oficial del banco para verificar el monto disponible desde el menú de consultas de préstamos y anticipos. La instrumentación no requiere ningún tipo de trámite presencial, debido a que la habilitación se ejecuta automáticamente en las cuentas bancarias que cumplen con los requisitos de elegibilidad.

El uso del anticipo no genera costos adicionales ni intereses para los clientes que operan con la tarjeta de débito Chaco 24. El valor acumulado por las operaciones realizadas se descuenta de manera directa durante el siguiente depósito de haberes. Este mecanismo apunta aa la adquisición de bienes de primera necesidad en supermercados, farmacias, estaciones de servicio e indumentaria, protegiendo la capacidad de compra frente a las demandas de fin de mes.

Para los comercios adheridos, las transacciones concretadas con este sistema se procesan como ventas habituales de débito. El sector mercantil recibe los pagos sin pagar comisiones extra ni requerir capacitaciones o configuraciones especiales en las terminales de cobro. Así, la red comercial fortalece su volumen de ventas diario y fomenta la circulación del dinero en la economía regional.