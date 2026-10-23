Crecida del Paraná y lluvias extremas: emergencia hídrica crítica en Colonia Benítez y zonas ribereñas

CLAVES DE LA EMERGENCIA HÍDRICA EN EL ESTE CHAQUEÑO

Familias afectadas: Se registran entre 65 y 66 familias evacuadas en Colonia Benítez, sumadas a más de 1.200 personas evacuadas o autoevacuadas en toda la provincia.

Comunidades críticas: Puerto Antequeras y Barrio San Pedro Pescador presentan la mayor vulnerabilidad por proximidad al cauce del Paraná y corte de caminos.

Registros hidrológicos: El hidrómetro de Barranqueras marca 7,27 metros, superando holgadamente el nivel de evacuación fijado en 6,50 metros.

Inundaciones por lluvias: Precipitaciones de hasta 68 mm agravan la saturación de suelos, caídas de árboles y anegamiento de drenajes.

Cortes y accesos: La ruta Provincial 63 presenta agua sobre calzada con paso restringido, mientras el puente Luzuriaga sobre el río Tragadero registra daños estructurales en sus márgenes.

El río Paraná desborda su cauce y la saturación por precipitaciones agrava las inundaciones

La cuenca del río Paraná presenta niveles críticos que impactan de lleno en la franja costera del Gran Resistencia y áreas rurales circundantes. En Colonia Benítez , el avance sostenido de las aguas junto a un intenso régimen de tormentas paraliza el normal desarrollo cotidiano en comunidades históricamente expuestas a fenómenos hidrológicos adversos.

Las lecturas del hidrómetro ubicado en el puerto de Barranqueras arrojan una marca constante de 7,27 metros, cifra que sobrepasa por 1,27 metros la línea de alerta (6,00 metros) y por 77 centímetros el umbral crítico de evacuación (6,50 metros). Este escenario de inundación ribereña genera un anegamiento progresivo sobre los valles de inundación del río Tragadero y los riachos secundarios que atraviesan la zona.

HIDRÓMETRO EN LA COSTA CHAQUEÑA

Estación de Medición Nivel Actual (m) Nivel de Alerta (m) Nivel de Evacuación (m) Estado Barranqueras / Paraná 7,27 6,00 6,50 Supera Evacuación (+0,77m) Río Tragadero (Acceso) Anegado N/D N/D Paso restringido / Daño estructural

NIVEL DEL RÍO PARANÁ (Barranqueras) vs. UMBRALES 8.00m +---------------------------------------------------+ | [7.27m ACTUAL] | <-- ZONA DE PELIGRO 7.00m +---------------------------------------------------+ | * * * * * * * * * * * * * [6.50m EVACUACIÓN] * * *| 6.00m +---------------------------------------------------+ | - - - - - - - - - - - - - [6.00m ALERTA] - - - - -| 5.00m +---------------------------------------------------+

Precipitaciones intensas saturan los sistemas de drenaje local

A la crecida del Paraná se suman registros acumulados de lluvias que complican la escorrentía natural. Reportes meteorológicos confirman que Colonia Benítez acumula 51 milímetros, mientras que puntos adyacentes registran 68 milímetros en Barranqueras, 58 milímetros en Puerto Vilelas y 57 milímetros en Resistencia.

ACUMULADO DE LLUVIAS REGISTRADO (mm) +-------------------+-----------------------------------+ | Barranqueras | [68 mm] | | Puerto Vilelas | [58 mm] | | Resistencia | [57 mm] | | Colonia Benítez | [51 mm] | +-------------------+-----------------------------------+

Esta precipitación simultánea satura los causes menores y genera anegamientos urbanos, caída de arbolado por ablandamiento de suelos y ráfagas de viento que dañan tendidos y estructuras endebles.

Calzadas anegadas y aislamiento en arterias clave

El tránsito y los suministros hacia sectores productivos sufren severas alteraciones. Sobre la Ruta Provincial 63, en el acceso a Puerto Antequeras, el agua cubre tramos transitables imponiendo restricciones vehiculares donde solo se prioriza el paso de unidades de emergencia, ambulancias y embarcaciones de apoyo. De igual modo, el tramo conocido como camino viejo de Colonia Benítez permanece inutilizado por el socavamiento en los márgenes del puente Luzuriaga, lo que obliga al desvío del flujo vehicular hacia la ruta nacional 11 .

Vulnerabilidad social y laboral en Antequeras y San Pedro Pescador

Las familias radicadas en San Pedro Pescador y Puerto Antequeras sufren la pérdida momentánea de sus medios de vida vinculados a la pesca artesanal, la pequeña ganadería y ladrillerías. La logística comunitaria apela al uso de embarcaciones particulares para garantizar el traslado de alimentos, medicinas y el resguardo del ganado hacia lomas altas. El último reporte provincial consolida un total de 913 personas evacuadas y 281 autoevacuadas, reflejando la dimensión del impacto hídrico que atraviesa a las poblaciones ribereñas del nordeste argentino.