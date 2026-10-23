Las precipitaciones regionales saturan los suelos de Puerto Vilelas y complican el drenaje hacia el Paraná
PUNTOS CLAVE DE LA EMERGENCIA
Situación de evacuación: Siete familias permanecen albergadas en el anexo escolar del paraje Tres Bocas, mientras otras 30 familias resisten en sus viviendas aisladas.
Desplazamiento a la ruta 62: Vecinos afectados por precipitaciones superiores a 100 mm instalan refugios temporales en los márgenes más elevados del trazado provincial.
Nivel crítico del río: El hidrómetro del puerto de Barranqueras marca 7,30 metros (estacionario), rebasando la marca de evacuación fijada en 6,50 metros.
Afectación provincial: La contingencia climática suma más de mil personas evacuadas y autoevacuadas en diversos puntos del territorio chaqueño.
La crecida del río Paraná y el consecuente embalse de los cauces secundarios
En el sector de Tres Bocas, la contención comunitaria y la asistencia vía fluvial representan la principal vía de aprovisionamiento para quienes quedan rodeados por la lámina de agua. Mientras un grupo de pobladores encuentra abrigo en las instalaciones del anexo escolar del paraje, decenas de familias eligen permanecer en sus fincas para resguardar pertenencias y animales, organizando patrullajes y relevamientos propios para evaluar el avance diario del cauce.
Paralelamente, la migración interna hacia cotas más altas impulsa a múltiples grupos familiares a asentarse provisionalmente a la vera de la Ruta Provincial 62. Las copiosas lluvias de la semana complican la movilidad en los caminos de tierra adyacentes, motivando a la propia red de vecinos y agrupaciones civiles a movilizar abrigos, mercadería y alimentos para sostener el día a día en estos campamentos improvisados.
Los registros del hidrómetro ubicado en la terminal de Barranqueras ubican la marca del río en 7,30 metros, un guarismo que sobrepasa ampliamente el umbral de evacuación prefijado de 6,50 metros. Aunque la medición marca una meseta estacionaria momentánea, la saturación del perfil del suelo exige precauciones sanitarias estrictas, tales como evitar la exposición prolongada a las aguas estancadas y asegurar el consumo de agua potable tratada.
DATOS Y MONITOREO DE LA EMERGENCIA
Tabla comparativa: Estado del río y parámetros de alerta
|Indicador
|Registro Actual
|Umbral de Alerta
|Umbral de Evacuación
|Estado del Cauce
|Hidrómetro Barranqueras
|7,30 m
|6,00 m
|6,50 m
|Estacionario
|Precipitaciones acumuladas
|> 100 mm
|30 mm
|70 mm
|En observación
|Familias asistidas (Tres Bocas)
|37 familias
|N/A
|N/A
|7 evacuadas / 30 en vivienda
Infografía textual: Red de prevención vecinal y recomendaciones
[ ALERTA POR CRECIDA DEL PARANÁ ]
│
├──► 1. REFUERZO DE VIVIENDA Y ENSERES
│ └─ Elevar pertenencias y documentos en bolsas herméticas.
│
├──► 2. SEGURIDAD Y MOVILIDAD
│ └─ Evitar la circulación a pie o en vehículos por tramos anegados.
│
└──► 3. PREVENCIÓN SANITARIA
└─ No tomar contacto directo con agua estancada; hervir o clorar agua de consumo.
ETIQUETAS (TAGS SEO)