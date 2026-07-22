Chaco y la Unión Europea establecen una agenda de cooperación estratégica para el desarrollo

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero recibe al embajador Erik Høeg en Casa de Gobierno para profundizar los vínculos institucionales con el bloque europeo. Ambas partes analizan oportunidades de inversión, desarrollo sostenible y el impacto del acuerdo UE-MERCOSUR en la economía provincial.
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Puntos clave del encuentro


Vínculos estratégicos: Se establece una agenda formal de cooperación entre la Provincia del Chaco y la Unión Europea para fomentar el desarrollo institucional.
Acuerdo UE-MERCOSUR: Las autoridades analizan cómo aprovechar el convenio comercial para abrir mercados internacionales a los productos chaqueños.
Desarrollo integral: La hoja de ruta incluye el impulso a proyectos de infraestructura, energía renovable e innovación tecnológica.
Sustentabilidad: El encuentro hace especial hincapié en la promoción de políticas que garanticen la sostenibilidad ambiental en el modelo productivo provincial.
Articulación sectorial: Se define un trabajo conjunto con el Gobierno nacional y los organismos provinciales para asegurar la atracción de inversiones.

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RESISTENCIA (Julio de 2026)- El gobernador Leandro Zdero encabeza esta mañana en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno un encuentro clave con el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, y el primer secretario de la delegación, Andreas Høj Fierro. La reunión marca un paso fundamental en la estrategia de inserción internacional de la provincia, orientada a fortalecer lazos y dinamizar la economía local.

Durante la jornada, el mandatario chaqueño despliega ante la delegación europea el potencial productivo, energético y estratégico de la provincia. El eje central de las conversaciones se enfoca en las oportunidades de desarrollo e innovación, así como en las ventajas competitivas que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el MERCOSUR ofrece para diversos sectores productivos de la región.

El gobierno provincial ratifica su compromiso de articular acciones conjuntas en materia de infraestructura, sustentabilidad ambiental y promoción de inversiones. En este contexto, la agenda de trabajo busca sentar las bases para una cooperación institucional que potencie el crecimiento del interior productivo y asegure una mayor competitividad de los productos chaqueños en los mercados globales.

Acompañan al Gobernador en esta instancia la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño; el secretario general de Gobierno, Julio Ferro; el presidente de la Agencia de Inversiones Chaco, Martín Poccard; y los subsecretarios de Producción, Ambiente, Proyecto y Planeamiento, y Energía, quienes refuerzan el trabajo técnico necesario para efectivizar los proyectos planteados. 

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