Chaco y la Unión Europea establecen una agenda de cooperación estratégica para el desarrollo

Puntos clave del encuentro



Vínculos estratégicos: Se establece una agenda formal de cooperación entre la Provincia del Chaco y la Unión Europea para fomentar el desarrollo institucional.

Acuerdo UE-MERCOSUR: Las autoridades analizan cómo aprovechar el convenio comercial para abrir mercados internacionales a los productos chaqueños.

Desarrollo integral: La hoja de ruta incluye el impulso a proyectos de infraestructura, energía renovable e innovación tecnológica.

Sustentabilidad: El encuentro hace especial hincapié en la promoción de políticas que garanticen la sostenibilidad ambiental en el modelo productivo provincial.

Articulación sectorial: Se define un trabajo conjunto con el Gobierno nacional y los organismos provinciales para asegurar la atracción de inversiones.





RESISTENCIA (Julio de 2026)- El gobernador Leandro Zdero encabeza esta mañana en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno un encuentro clave con el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, y el primer secretario de la delegación, Andreas Høj Fierro. La reunión marca un paso fundamental en la estrategia de inserción internacional de la provincia, orientada a fortalecer lazos y dinamizar la economía local.

Durante la jornada, el mandatario chaqueño despliega ante la delegación europea el potencial productivo, energético y estratégico de la provincia. El eje central de las conversaciones se enfoca en las oportunidades de desarrollo e innovación, así como en las ventajas competitivas que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el MERCOSUR ofrece para diversos sectores productivos de la región.

El gobierno provincial ratifica su compromiso de articular acciones conjuntas en materia de infraestructura, sustentabilidad ambiental y promoción de inversiones. En este contexto, la agenda de trabajo busca sentar las bases para una cooperación institucional que potencie el crecimiento del interior productivo y asegure una mayor competitividad de los productos chaqueños en los mercados globales.

Acompañan al Gobernador en esta instancia la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño; el secretario general de Gobierno, Julio Ferro; el presidente de la Agencia de Inversiones Chaco, Martín Poccard; y los subsecretarios de Producción, Ambiente, Proyecto y Planeamiento, y Energía, quienes refuerzan el trabajo técnico necesario para efectivizar los proyectos planteados.