Convocan a las empresas y al Gobierno a la comisión de Industria por la crisis del transporte

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Convocatoria de urgencia: La Comisión de Industria de la Legislatura chaqueña cita al subsecretario de Transporte (José Luis Picaluk) y a las empresas de colectivos para el martes 14 de julio.

Usuarios afectados: Vecinos del Gran Resistencia llevan más de una semana sin servicio en varias líneas, lo que complica sus traslados laborales, educativos y médicos.

Reclamo en el territorio: La diputada Katia Blanc inspecciona los barrios afectados (como Carpincho Macho) donde los vecinos denuncian abandono institucional y frecuencias previas deficientes de hasta dos horas.

Foco en el rol del Estado: Blanc rechaza que el gobernador Leandro Zdero deslinde responsabilidades únicamente en la empresa ERSA (líneas 2 y 106), sosteniendo que el Gobierno provincial debe garantizar la prestación del servicio por ser un derecho esencial.







RESISTENCIA (Julio de 2026). — La crisis económica golpea con fuerza al Chaco y paraliza el servicio de transporte público en puntos clave de la provincia. Ante este escenario, la presidenta de la comisión de Industria de la Cámara de Diputados, Katia Blanc, confirma la convocatoria urgente al subsecretario de Transporte provincial, José Luis Picaluk, y a las empresas prestatarias para una reunión clave el próximo martes 14 de julio. El objetivo central del encuentro es analizar el colapso del sector y frenar el impacto negativo sobre miles de usuarios de Resistencia y el área metropolitana.

La decisión de la legisladora del Frente Renovador responde de forma directa a los persistentes reclamos de los vecinos, quienes padecen desde hace más de una semana la suspensión total de varias líneas de colectivos. Esta situación obliga a los trabajadores y estudiantes a caminar largas distancias para encontrar recorridos alternativos que les permitan llegar a sus destinos cotidianos.

En este contexto de tensión, Blanc advierte que "el ahogamiento de las pymes también llegó al sector del transporte público" y apunta contra la falta de previsión oficial. Para la diputada, la salida de la crisis requiere de un "Estado impulsor" que priorice el sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas locales.

Testimonios desde los barrios afectados



Para palpar de cerca la gravedad del conflicto, la legisladora recorre las zonas más perjudicadas y dialoga con las familias damnificadas. En el barrio Carpincho Macho, los relatos exponen el desamparo cotidiano. "Nos enteramos por los vecinos que el colectivo dejó de pasar. Hace dos semanas que estamos sin servicio y nadie vino a dar una explicación", lamenta Raquel, una vecina de la zona, quien describe que incluso antes del corte el servicio ya presenta graves deficiencias, con frecuencias de hasta dos horas y paradas sin ningún tipo de resguardo.

Finalmente, Blanc califica la suspensión de los recorridos como una medida arbitraria por parte de las empresas y cuestiona la postura del gobernador Leandro Zdero, quien atribuye la culpa de forma exclusiva a la firma ERSA por la caída de las líneas 2 y 106. La diputada remarca que, más allá de los conflictos corporativos, es el Estado provincial el responsable final de garantizar el funcionamiento de un servicio esencial para los chaqueños.