El Frente Chaqueño se rearma: Intendentes ratifican apoyo a Capitanich

En la sede del Partido Justicialista, en Resistencia, se reúne este lunes, desde las 19, el Foro de Intendentes del Frente Chaqueño, presidido por el jefe comunal de Machagai, Juan Manuel García. También participan los candidatos a diputados nacionales por el Chaco de Unión por la Patria y el candidato a intendente de Resistencia, Diego Arévalo.

En la ocasión, ratifican el liderazgo de Jorge Capitanich en la presidencia del PJ Chaco, calificándolo como “columna vertebral del Frente Chaqueño”; y adelantan que unirán fuerzas para pedir al nuevo gobierno provincial “la continuidad de obras, la prestación de servicios” y “el respeto de los derechos de cada chaqueño y chaqueña”.

Durante el encuentro, que se extiende por varias horas, intendentes tratan varios temas orientados a fortalecer el bloque que conforman, y también el de diputados, para asumir a partir del 10 de diciembre el nuevo rol de oposición en la provincia. “Nos toca tomar el rol de oposición en la provincia, después de muchos años de gobierno de nuestro Frente”, apunta García.

El dirigente del Foro resalta la “dinámica muy intensa de gestión en estos casi 4 años, que incluyeron un año y medio de pandemia con muchas complejidades”. Y, si bien considera “entendible” que todavía haya pocas “certezas” de parte de las nuevas autoridades que asumirán el 10 de diciembre, remarca que los intendentes promoverán una “agenda propia”, y pedirán “que se respete, como ha respetado Coqui a cada municipio de la oposición, en cuanto a obras, prestación de servicios y, fundamentalmente, el respeto de los derechos de cada chaqueño y de cada chaqueña que vive en nuestras comunidades”.

Al respecto, sostiene que los intendentes asumirán “un gran compromiso para fortalecer los gobiernos locales”, y destaca además que “trabajarán” para que el próximo 22 de octubre haya un gobierno nacional con Sergio Massa como presidente. “Sin ninguna duda Coqui seguirá siendo, como lo es, una referencia importante en el ámbito nacional”, asevera.

Elecciones y apoyo

Por otro lado, teniendo en cuenta que el proceso electoral continúa, García recuerda que están confirmadas las elecciones complementarias en La Escondida (en una mesa) el 8 de octubre y el 5 de noviembre en tres municipios: Makallé, Resistencia y Quitilipi. “Hemos ratificado el acompañamiento a nuestros candidatos del Frente Chaqueño en estos municipios y haremos todo lo necesario para acompañar y que tengan un resultado positivo en esas elecciones”, señala.

En ese sentido, menciona también “una parada muy importante el 22 de octubre, con la primera vuelta de las elecciones nacionales”. “Es un contexto diferente, porque es una elección de tercios, donde el país discute extremos vinculados con procesos de crisis que atraviesa la Argentina. Algunos creen que la respuesta es a través del ajuste, cuando en décadas anteriores hemos vivido ese proceso, y nosotros creemos que se sale con mucha más inversión pública, con dinamizar la inversión privada, generar más empleo y más actividad económica, que le permitan a la Argentina mejorar sus condiciones para toda la ciudadanía”, contrasta.

Así, expresa que en ese escenario los líderes territoriales tienen “una responsabilidad muy importante”, la cual también fue abordada en esta reunión. “Junto a otras fuerzas que forman parte del Frente Chaqueño trabajaremos para que el 22 de octubre, desde el Chaco, podamos contribuir al triunfo de Sergio Massa, para que sea el próximo presidente de la Nación”, remarca.

También durante la reunión reafirman el liderazgo de Jorge Capitanich como presidente del partido: “Lamentamos muchísimo la derrota que hemos sufrido a nivel provincial, pero sin ninguna duda para todos, en la reunión se ha manifestado que es indiscutido el liderazgo de Coqui”, afirma.

“La ciudadanía ha elegido. Entendemos que lógicamente hay un proceso de desgaste, como suele ocurrir con los procesos políticos que conducen determinados gobiernos. No nos alcanzó, estuvimos muy cerca”, analiza García. Y hace hincapié en reconocer que “Coqui es un dirigente provincial y también nacional, que junto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue uno de los más atacados en los últimos tiempos. Sin embargo, eso no impidió que supere los 40 puntos en las elecciones”.

Reunión con Sergio Massa

García anticipa que los intendentes chaqueños se reunirían con Sergio Massa en los próximos días, luego de que lo haga en principio el gobernador Capitanich. El desarrollo de obras que están en marcha y proyectadas en los municipios de la provincia será parte de la agenda a abordar con el ministro de Economía y candidato presidencial.

“Es importante que se garantice la continuidad. Entendemos los tiempos, pero no vamos a permitir que se discrimine de ninguna manera y tampoco se vean paradas obras que no son para un intendente particular, sino son ciudadanos chaqueños y chaqueñas que requieren que la provincia siga apostando, siga invirtiendo en el interior y en cada municipio, independientemente de quien gobierne”, finaliza.