La Mississippi vuelve al NEA

La Mississippi regresa al NEA, este viernes 7. Estará en el Salón Gran Paraná, donde celebrará los 30 años de su disco emblemático “Bagayo”.

La Mississippi- Café Madrid

La Mississippi, una de las bandas más emblemáticas del blues argentino, llega al NEA con dos presentaciones: el viernes 7 de noviembre en el Salón Gran Paraná (Corrientes) Las entradas se pueden adquirir online a través de eventiva.com.ar y en el punto de venta oficial ubicado en Que Sea Rock (Pellegrini 1501, Corrientes).

 

 

El grupo liderado por Ricardo Tapia celebra los 30 años de “Bagayo”, su segundo disco de estudio y una pieza clave en la historia del blues nacional. Editado en 1995, el álbum consolida el sonido inconfundible de La Mississippi, con canciones como “Un trago para ver mejor”, “Café Madrid” y “San Cayetano”, transformados en clásicos del género.

 

 

Con más de tres décadas de trayectoria, La Mississippi se mantiene como una referencia indiscutida del rock y el blues argentino. Han recorrido escenarios de todo el país y compartido cartel con artistas internacionales, siempre fieles a su estilo y a su conexión con el público.

El show en Corrientes y Resistencia será una celebración del pasado y del presente de la banda: una noche donde el blues, el rock y el soul se fusionarán para revivir la energía, la pasión y el espíritu que marcaron a generaciones. Una oportunidad única para disfrutar de La Mississippi en su mejor momento.

 

LA MISSISSIPPI - "CAFÉ MADRID"

