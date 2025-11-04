La Mississippi vuelve al NEA
La Mississippi regresa al NEA, este viernes 7. Estará en el Salón Gran Paraná, donde celebrará los 30 años de su disco emblemático “Bagayo”.
La Mississippi regresa al NEA, este viernes 7. Estará en el Salón Gran Paraná, donde celebrará los 30 años de su disco emblemático “Bagayo”.Chaco On Line
La Mississippi, una de las bandas más emblemáticas del blues argentino, llega al NEA con dos presentaciones: el viernes 7 de noviembre en el Salón Gran Paraná (Corrientes) Las entradas se pueden adquirir online a través de eventiva.com.ar y en el punto de venta oficial ubicado en Que Sea Rock (Pellegrini 1501, Corrientes).
El grupo liderado por Ricardo Tapia celebra los 30 años de “Bagayo”, su segundo disco de estudio y una pieza clave en la historia del blues nacional. Editado en 1995, el álbum consolida el sonido inconfundible de La Mississippi, con canciones como “Un trago para ver mejor”, “Café Madrid” y “San Cayetano”, transformados en clásicos del género.
Con más de tres décadas de trayectoria, La Mississippi se mantiene como una referencia indiscutida del rock y el blues argentino. Han recorrido escenarios de todo el país y compartido cartel con artistas internacionales, siempre fieles a su estilo y a su conexión con el público.
El show en Corrientes y Resistencia será una celebración del pasado y del presente de la banda: una noche donde el blues, el rock y el soul se fusionarán para revivir la energía, la pasión y el espíritu que marcaron a generaciones. Una oportunidad única para disfrutar de La Mississippi en su mejor momento.
La Mississippi regresa al NEA, este viernes 7. Estará en el Salón Gran Paraná, donde celebrará los 30 años de su disco emblemático “Bagayo”.
La Dirección General de Inclusión Educativa, propone a todas las escuelas primarias que realicen una jornada institucional “Cuidarnos en Comunidad”. Apunta a que brinden herramientas a los docentes para que trabajen con los estudiantes y sus familias, en espacios de reflexión y concienciación para la prevención y abordaje de consumos problemáticos.
Varios áreas municipales esbozan aspectos relacionados con la preparación de la Fiesta Anual de la Cerveza Artesanal. Esto se realizará el sábado 15 y domingo 16, en el Parque Intercultural “2 de Febrero”.
Una jornada con testimonios movilizantes se vive en el Centro de Estudios Judiciales, en la segunda jornada del juicio en el caso Cecilia. Gloria Romero finaliza su testimonio y a la salida sufre una nueva descompensación; luego testifica Ronan Javier Amarilla, ex pareja de la víctima.
Walter Gustavo Morales es el nuevo decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Resistencia. Estará acompañado por la doctor Noelia Pinto, quien asumirá como vicedecana.
La Lista 10 es la ganadora en las elecciones de representantes de los afiliados del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos. Tanto en los activos como en los pasivos, consigue más del 35%, secundado por la Lista 3 con cerca del 22%.
Jorge Capitanich encabeza la nueva conducción del Consejo Provincial, acompañado por la intendenta de Fuerte Esperanza, Inés Ortega Bulinki Correa, intendenta de Fuerte Esperanza.
El martes 4 es el aniversario de Tarjeta Tuya y para celebrarlo tendrá una promoción especial: 5 cuotas sin interés más el 10% de bonificación, sin tope de reintegro en todos los rubros.
Walter Gustavo Morales es el nuevo decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Resistencia. Estará acompañado por la doctor Noelia Pinto, quien asumirá como vicedecana.
Una jornada con testimonios movilizantes se vive en el Centro de Estudios Judiciales, en la segunda jornada del juicio en el caso Cecilia. Gloria Romero finaliza su testimonio y a la salida sufre una nueva descompensación; luego testifica Ronan Javier Amarilla, ex pareja de la víctima.