Capitanich: “Es muy importante la participación popular”
El candidato a senador por Fuerza Patria, Jorge Capitanich emite su voto en la Escuela 41, de la ciudad de Resistencia. Asegura que “las expectativas son positivas”.
Jorge Capitanich sufraga pasada las 8, en la Escuela 41,en la Mesa 18 de Escuela 41 de Resistencia. Allí, en contacto con la prensa da sus impresiones sobre el acto electoral en marcha.
“Esperamos una jornada cívica ejemplar en que la ciudadanía exprese su voluntad”, aseguró Capitanich medios chaqueños y de otros puntos del país.
El candidato de Fuerza Patria señala que “pese a que se registran lloviznas en algunos puntos del Chaco, están dadas todas las condiciones para que los comicios se desarrollen con normalidad”.
“Las expectativas son positivas y por la tarde tendremos el veredicto de las urnas”, agrega.
El candidato a la banca del Senado de la Nación señala que “se trata de una elección nacional en la que es muy importante la participación popular”.
También, menciona al sistema de votación y señala que la Boleta Única de Papel (BUP) es simple y se ha realizado una muy buena información y capacitación para que todo se lleve adelante con normalidad.
“Deseamos que sea una excelente jornada cívica en la que no haya inconveniente alguno y que la ciudadanía exprese su voluntad en las urnas”, cierra.
Los datos son brindados por la Dirección Nacional, dependiente del Ministerio del Interior.
