Escuela de Danzas "Huellas Argentinas" parte rumbo al Certamen Nacional del Malambo y la Danza

Enrique Alberto Ojeda, más conocido como el “Profe Beto”, resalta que se ha trabajado muchísimo para llegar de la mejor manera a este evento; uno de los más importantes del circuito. “Hay distintas categorías como infantil, menor, juvenil y mayor; con rubros como solistas de malambos, parejas de baile, conjuntos de danzas; tenemos un conjunto de danzas femenino también que va a estar en la competencia”, enumera.

Ian Luciano Luque tiene 16 años y es uno de los valores que vuelve a viajar con el sueño de consagrarse como el mejor solista masculino juvenil de malambo del país; distinción de la que quedara a un paso en 2024, tras clasificarse segundo en la competencia.



Al recordar sus inicios, comenta que fueron casi una casualidad. “Arranqué a los 7 años y fue como sin querer; porque una amiga de mi mamá me llevó”, recuerda.

“Ahora el malambo para mi es un cable a tierra, es mi vida porque todos los días ensayo”, remarca



Otro joven con experiencia en estas convocatorias es Ian Benjamín Ramírez, quien compite desde los 9 años y actualmente se presenta en la categoría malambo masculino menor. “Voy con toda la fe del mundo de poder salir campeón nacional para dejar en lo más alto a mi provincia”, comenta con firmeza antes de subir al micro; para luego agregar: “Para llegar hasta acá ensayo todos los días un mínimo de tres horas por día”.