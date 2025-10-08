Escuela de Danzas "Huellas Argentinas" parte rumbo al Certamen Nacional del Malambo y la Danza

Una delegación de 41 representantes de la Escuela Municipal de Danzas Folklóricas “Huellas Argentinas”, emprende un viaje hacia la ciudad de Tanti, Córdoba. Allí participarán del Certamen Nacional de Malambo y Danzas; donde la representación resistencia espera repetir y mejorar los resultados obtenidos en años anteriores.

Espectáculos - DanzasChaco On LineChaco On Line
Huellas-Argentinas-23-10-08-01
Escuela Municipal de Danzas Folklóricas “Huellas Argentinas”

Enrique Alberto Ojeda, más conocido como el “Profe Beto”, resalta que se ha trabajado muchísimo para llegar de la mejor manera a este evento; uno de los más importantes del circuito. “Hay distintas categorías como infantil, menor, juvenil y mayor; con rubros como solistas de malambos, parejas de baile, conjuntos de danzas; tenemos un conjunto de danzas femenino también que va a estar en la competencia”, enumera. 

 

Acto-de-ofrecimiento-de-cargos-Nivel-Inicial-25-10-07-01Niveles Inicial y Primario: El lunes 13, serán los actos de ofrecimiento de cargos de supervisores

Huellas-Argentinas-23-10-08-02

Ian Luciano Luque tiene 16 años y es uno de los valores que vuelve a viajar con el sueño de consagrarse como el mejor solista masculino juvenil de malambo del país; distinción de la que quedara a un paso en 2024, tras clasificarse segundo en la competencia. 

 

Juan-Manuel-Pedrini-Maria-Luisa-Chomiak-Juan-Carlos-Leiva-25-03-05-01Legisladores de Fuerza Patria piden la emergencia vial para reparar el Puente Chaco- Corrientes
NAGPEL-asamblea-2025-10-08NAGPEL movilizará por Equiparación Salarial: "Estamos preocupados por la pérdida del poder adquisitivo", plantean

Huellas-Argentinas-23-10-08-03


Al recordar sus inicios, comenta que fueron casi una casualidad. “Arranqué a los 7 años y fue como sin querer; porque una amiga de mi mamá me llevó”, recuerda. 

 

“Ahora el malambo para mi es un cable a tierra, es mi vida porque todos los días ensayo”, remarca

 

Huellas-Argentinas-23-10-08-04

LAA-Makalle-Tirol-La-Escondida-25-10-08-01La Libertad Avanza en Makallé, Tirol y La Escondida: Zdero insta "a defender el futuro del Chaco"
Casa-de-Gobierno-del-Chaco-24-10-28-02Piden tope salarial para funcionarios del Chaco

Huellas-Argentinas-23-10-08-05


Otro joven con experiencia en estas convocatorias es Ian Benjamín Ramírez, quien compite desde los 9 años y actualmente se presenta en la categoría malambo masculino menor. “Voy con toda la fe del mundo de poder salir campeón nacional para dejar en lo más alto a mi provincia”, comenta con firmeza antes de subir al micro; para luego agregar: “Para llegar hasta acá ensayo todos los días un mínimo de tres horas por día”.

Te puede interesar
Delegación chaqueña parte rumbo a Cosquin 25-01-28

Más de 70 bailarines parten rumbo Cosquín

Chaco On Line
Espectáculos - Danzas

Más de 70 bailarines, integrantes de la delegación chaqueña, parten desde la ciudad de Charata rumbo a Cosquín para participar del Festival Nacional del Folklore, el miércoles 29 y viernes 31. Los artistas son de Charata, Las Breñas, Coronel Du Graty, Presidencia Roque Sáenz Peña, Santa Sylvina, San Bernardo, Gancedo, entre otras localidades.

Boletín de noticias