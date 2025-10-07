Zdero en Bermejito: Solicita el respaldo de los vecinos "para no volver al pasado"

Leandro Zdero, junto a los candidatos a senadores y diputados nacionales de La Libertad Avanza lleva la propuesta de orden, renovación y transparencia a Villa Río Bermejito en vistas de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Solicita el respaldo de los vecinos “para no volver al pasado que tanto daño le hizo al Chaco y al país”.

La lista 503, color violeta, estuvo hoy en Villa Río Bermejito con el objetivo de “no dar ni un paso atrás y consolidar el esfuerzo realizado hasta ahora”. “Argentina atravesaba un momento muy complicado, antes de 2023. El país se venía a pique, nuestra plata no valía y cada vez que ibas al supermercado eso se veía reflejado en los precios”, recuerda Zdero sobre la situación económica del país, hace tan solo unos años.

En ese sentido, junto al intendente Omar Reis, expresa: “Argentina estaba atravesando una crisis económica con una inflación descontrolada, y logramos revertir esa situación. Sabemos que todavía falta mucho por hacer, pero no podemos permitir que el kirchnerismo vuelva, porque ya demostraron quiénes son y el daño que le causaron al país y, sobre todo, a nuestra provincia”. Asimismo, Zdero afirma que estas elecciones definen el futuro y el rumbo que queremos para el Chaco y para el país. “El 26 de octubre tenemos dos opciones: una es el modelo populista que todos conocemos, el que gobernó 16 años la provincia y dejó los peores índices de pobreza y de educación. La otra opción es la lista 503, integrada por hombres y mujeres honestos y confiables, pero fundamentalmente que van a defender los intereses de todos los chaqueños en el Congreso”, finaliza.