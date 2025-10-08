Hoy, martes 1 de octubre, inicia el Período de Tachas de los concursos de Traslado y Reincorporaciones así como de Ingreso a la Docencia para ocupar las vacantes de maestros de Jardines Maternales y/o de Infantes. Se extiende por diez hábiles.
Niveles Inicial y Primario: El lunes 13, serán los actos de ofrecimiento de cargos de supervisores
El lunes 13, se realizarán los actos de ofrecimiento de cargos de supervisores para los niveles Inicial y Primario. Será desde las 9 horas, en la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 67.Educación - DocentesChaco On Line
El Ministerio de Educación del Chaco hace saber que el lunes 13 de octubre se realizarán los actos de ofrecimiento de cargos de supervisores para los niveles Inicial y Primario (común). En este último caso a partir de las 9 horas, en el salón de Usos Múltiples de la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 67, ubicada en avenida San Martín y calle Franklin, de Resistencia.
Estas designaciones de supervisores se realizan dentro de lo establecido en la Ley 647-E Estatuto del Docente y sus decretos reglamentarios.
Al respecto, la subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, indica que “los actos de designación para cubrir cargos de supervisores interinos y suplentes de Nivel Inicial y de nivel Primario común serán el lunes 13"; y que "para los jardines de infantes se ofrece a todos los directores en condiciones de acceder al cargo de supervisor, y el primer llamado para el nivel Primario es para directores titulares de escuelas de primera categoría, que reúnan los requisitos fijados por el Estatuto Docente para ser supervisores".
En esa misma línea, la subsecretaria Fassano señala que “las Juntas de Clasificación notificaron los puntajes de los directores titulares, que están en condiciones de acceder al cargo de supervisor”.
Red Aprende: 600 personas participan de nueva semana de capacitación docente en escuelas secundarias
Suma una nueva semana el curso “Programa de Aprendizaje Basado en Proyectos” de la capacitación docente “Red Aprende”. Participan alrededor de 600 personas de los equipos directivos y de docentes de 200 escuelas secundarias de la provincia.
Período de Tachas en el nivel Superior: Están publicadas las Listas de Orden de Mérito
Están publicadas las Listas de Orden de Méritos de Educación Superior. El periodo de tachas se encuentra abierto desde el 19 de septiembre hasta el 2 de octubre, inclusive.
Capacitación docente: Segundo encuentro presencial del curso "Aprendizaje basado en proyectos"
Esta semana, se lleva a cabo en Sáenz Peña y en Resistencia el segundo encuentro presencial del Curso “Aprendizaje Basado en Proyectos”. Está destinado a equipos directivos y de docentes de 200 escuelas secundarias de la provincia.
Junta de Clasificación de nivel Secundario: Está habilitada la plataforma SIE para incorporación de documental
Está habilitada desde este miércoles 10, la plataforma SIE mediante la Junta de Clasificación de nivel Secundario. Es para la incorporación de la documental de docentes titulares.
Inicia capacitación a directores de instituciones sobre carga de datos del censo docente
La cartera educativa chaqueña comienza la capacitación de instituciones para poner en funcionamiento la carga de datos de datos del censo de docentes. Tiene el propósito de congregar datos nominales de estudiantes.