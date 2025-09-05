A la espera de los colectivos

Tras una mañana con serias dificultades para conseguir algún colectivo en el Gran Resistencia, el servicio de transporte de pasajeros tiende a normalizarse.

Desde las primeras horas de esta jornada se hace sentir el paro de colectivos urbano e interprovincial.

Comienza a haber un acercamiento en las conversaciones entre el sector sindical de los choferes, los empresarios del transporte y la intervención de funcionarios del sector.