A la espera de los colectivos
Luego del anuncio de que están acreditados los pagos a los choferes, en el Gran Resistencia se espera volver a ver, durante los próximos minutos, a los colectivos en sus recorridos habituales.Chaco On Line
Parada de colectivos
Tras una mañana con serias dificultades para conseguir algún colectivo en el Gran Resistencia, el servicio de transporte de pasajeros tiende a normalizarse.
Desde las primeras horas de esta jornada se hace sentir el paro de colectivos urbano e interprovincial.
Comienza a haber un acercamiento en las conversaciones entre el sector sindical de los choferes, los empresarios del transporte y la intervención de funcionarios del sector.