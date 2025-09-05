A la espera de los colectivos

Luego del anuncio de que están acreditados los pagos a los choferes, en el Gran Resistencia se espera volver a ver, durante los próximos minutos, a  los colectivos  en sus recorridos habituales.

Tras una mañana con serias dificultades para conseguir algún colectivo en el Gran Resistencia, el servicio de transporte de pasajeros tiende a normalizarse. 

Desde las primeras horas de esta jornada se hace sentir el paro de colectivos urbano e interprovincial. 

Comienza a haber un acercamiento en las conversaciones entre el sector sindical de los choferes, los empresarios del transporte y la intervención de funcionarios del sector. 

 

 

