Este domingo, se correrá la Maratón 62° Aniversario del Consejo de Abogados

Arbitros del Nordeste argentino llevan a cabo pruebas físicas, en el polideportivo Jaime Zapata. Es una actividad organizada por el Consejo Federal de Fútbol.
Este domingo 24, se realizará la III Maratón Solidaria 62° Aniversario del Consejo de Abogados. La largada esta prevista a las 8.30 horas, desde el Parque de la Democracia y se correrá 2 y 5 kilómetros.
Durante la jornada se ha realizado el lanzamiento del lanzamiento de la III Maratón Solidaria 62° Aniversario del Consejo de Abogados. El evento tendrá lugar este domingo 24 de agosto y, un día antes, se llevarán adelante las acreditaciones en la sede de la organización profesional organizadora.
El sábado 23, en la sede del Consejo de Abogados, de 9 a 17, cada corredor que se haya inscripto deberá acercarse para poder recibir el dorsal correspondiente. En el caso de que no se haya podido realizar el trámite con anterioridad, igualmente pueden hacerlo ese mismo día y recibir su kit.
Para el domingo 24 de agosto, día de la carrera, la convocatoria es a las 8, en el Parque de la Democracia. A esa hora, se prevé dar inicio a la entrada en calor que estará a cargo de la profe Johana Gutiérrez. Las 8,30 es el horario fijado para la largada de la carrera, que cuenta con las distancias de 2 y 5 kilómetros; además de la participación de muchos niños y niñas que pueden optar por correr 300, 400 u 800 metros.
Los organizadores adelantan que también habrá sorteos, premios especiales y diversas actividades para toda la familia; con la intención de que todo el grupo se sume a acompañar a la fundación Creo, institución que trabaja con estimulación temprana.
El programa “Maniobra RCP, tus manos pueden salvar vidas” tendrá una nueva jornada este martes 19. Se desarrollará en el club Bancarios, a partir de las 18.30.
Utedyc seccional Chaco pone a disposición de sus afiliados, el servicio de pañales para bebés de hasta 6 meses de edad, con una sola entrega por mes.
Parque Urbano Tiro Federal: Espacio de encuentro con actividades deportivas y recreativas
En el Parque Urbano Tiro Federal se desarrollan actividades deportivas y recreativas destinadas a niños. Las propuestas son fútbol infantil; hockey; vóley; ajedrez y ritmos para adultos.
En Chaco se concretan 4 nuevos operativos de donaciones, con los que suman 40 trasplantes. Benefician a 9 personas provenientes de distintas partes del país.
Comienza agosto: Caña con ruda y un ritual para hacer frente uno de los meses más duros
El inicio de agosto, uno de los meses más duros por el clima, lleva a ritos para prevenir enfermedades. Desde los pueblos originarios llega el uso de la caña con ruda, una de las tradiciones más arraigadas en el norte argentino.