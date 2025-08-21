Este domingo, se correrá la Maratón 62° Aniversario del Consejo de Abogados

Durante la jornada se ha realizado el lanzamiento del lanzamiento de la III Maratón Solidaria 62° Aniversario del Consejo de Abogados. El evento tendrá lugar este domingo 24 de agosto y, un día antes, se llevarán adelante las acreditaciones en la sede de la organización profesional organizadora.

El sábado 23, en la sede del Consejo de Abogados, de 9 a 17, cada corredor que se haya inscripto deberá acercarse para poder recibir el dorsal correspondiente. En el caso de que no se haya podido realizar el trámite con anterioridad, igualmente pueden hacerlo ese mismo día y recibir su kit.





Para el domingo 24 de agosto, día de la carrera, la convocatoria es a las 8, en el Parque de la Democracia. A esa hora, se prevé dar inicio a la entrada en calor que estará a cargo de la profe Johana Gutiérrez. Las 8,30 es el horario fijado para la largada de la carrera, que cuenta con las distancias de 2 y 5 kilómetros; además de la participación de muchos niños y niñas que pueden optar por correr 300, 400 u 800 metros.

Los organizadores adelantan que también habrá sorteos, premios especiales y diversas actividades para toda la familia; con la intención de que todo el grupo se sume a acompañar a la fundación Creo, institución que trabaja con estimulación temprana.