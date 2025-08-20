La Unión Judicial felicita a la doctora Flavia Gabriela Suárez, inspectora de la Justicia de Paz

La Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco felicita a la reciente designada inspectora de la Justicia de Paz, doctora Flavia Gabriela Suárez. Recientemente ha prestado juramento ante la presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctora Emilia María Valle.

Actualidad - ProvinciaChaco On LineChaco On Line
Union-Judicial-Juramento-de-la-doctora-Flavia-Suarez-25-08-20-01
La Unión Judicial felicita a la inspectora de la Justicia de Paz, doctora Flavia Gabriela Suárez

La Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco felicita a la flamante inspectora de la Justicia de Paz, doctora Flavia Gabriela Suárez, quien el día 20 de agosto de 2025, presta juramento ante la presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctora Emilia María Valle, en el salón Auditorio.

 

“Desde la Unión Judicial, deseamos éxito en esta nueva etapa de su carrera, y propusimos iniciar un diálogo fluido para realizar proyecciones y tareas en forma conjunta, en pos de generar  mejores condiciones para los trabajadores y justiciables de la Justicia de Paz y Faltas de la provincia”, expresan desde el gremio judicial.

Te puede interesar
Boletín de noticias