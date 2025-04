Dirigentes sindicales expresan respaldo al pedido de interpelación a la ministra de Educación del Chaco, Sofía Naidenoff. El proyecto de Resolución sobre el pedido de interpelación a la ministra de Educación del Chaco, Sofía Naidenoff lleva las firmas de legisladores del interbloque Frente Chaco Merece Más.

Al respecto, Eduardo Mijno, secretario general de Federación Sitech, explica a Chaco On Line que este pedido de interpelación “tiene que ver con la intervención de la ministra de Educación a la Junta de Clasificación. Hemos asistido varias veces a la comisión de Educación para que no se trate solamente a nivel judicial, sino también a nivel legislativo y Ejecutivo”.

En tal sentido, apunta que “existe una medida arbitraria e injusta y no responde a ninguna norma legal y la decisión de la intervención a la Junta de Clasificación está tomada por la ministra de Educación y dice que es una cuestión de opinión y eso es totalmente falsa”, considera el dirigente de Federación Sitech.

En tanto, Carlos Cuevas, secretario general de Utre Ctera, sobre el respaldo al pedido de interpelación a Naidenoff, indica a Chaco On Line que “Hay sindicatos que perdieron la licencia gremial y están a instancias judiciales, pero más allá de ello, pareciera que solo se trata de eso, pero no estamos haciendo problemas por eso, estamos haciendo por esa práctica antidemocrática que propone el Ministerio de Educación donde los docentes desde su escuela proponen a quien va a evaluar sus legajos, a ese lugar intervino la ministra que no mantiene diálogo con sus docentes salvo con sus entenados, con los representantes de los trabajadores no tiene diálogo; por eso queremos la interpelación, para que ante todo el mundo explique las razones, los motivos y cuáles son los argumentos y así estamos con los dimes y diretes".





Por su parte, Soledad Effenberger, secretaria general del Sindicato de Educadores del Chaco (SECh), apunta al respecto: "Para que se entienda el por qué defendemos a nuestra Junta directamente también se interviene a la Junta de Sáenz Peña, porque también es un órgano colegiado de cuatro miembros, dos van por la mayoría, uno por la minoría y uno puesto por el gobierno, así funcionan las dos Juntas, tanto la de Resistencia como la de Sáenz Peña, ahí se toman las decisiones, donde se encuentran nuestros legajos; no hubo concurso este año, dijimos que iban a pagar las consecuencias las docentes este año, hay concursos de traslados, todas las reglamentaciones están vigentes. La Junta de Resistencia toma otras y la Junta de Sáenz Peña está con otra perspectiva, por ejemplo para hacer un traslado hoy están obligados los docentes que pudieron hacer la titularización de tener la posibilidad de trasladarse dentro del marco de la ley del Estatuto, como establece que esa carpeta es llevada por la Junta de Clasificación, por ejemplo y qué dicen los miembros que ha puesto la ministra, que a partir de hoy lo que es unión convivencial no se hacen más los traslados, tendrán que casarse legalmente para poder y como vieron que no podían llevar adelante, generó un montón de controversias que ya lo hemos anunciado en las Mesas Técnicas y que lo teníamos que haber trabajado dentro del plan de estabilidad laboral en las mesas técnicas, si hoy dieran marcha atrás y esto ya hubiera estado resuelto, esto es ir en contra de la docencia”, considera la dirigente de SECh.

“Y, respecto a lo que dice la ministra de las irregularidades que hubo con los miembros anteriores de la Junta, la verdad no hay pruebas de ello y por eso pedimos la interpelación de la ministra, que dé explicaciones dentro del marco de la ley, no opiniones”, explica el motivo del respaldo al pedido de interpelación.