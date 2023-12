Agricultora familiar santafesina, posible embajadora en Foro latinamericano para la Declaración de los Derechos Campesinos

En un hito trascendental para la organización Creciendo Juntos, Dina, mujer campesina y pescadora del norte santafesino y dirigente de la misma, es elegida como representante de Argentina en el Foro Regional de América Latina para la implementación de la Declaración de los Derechos Campesinos. Este evento, auspiciado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se llevará a cabo en Bogotá, los días 12 y 13 de diciembre.

Dina Domínguez es una mujer pescadora, agricultora familiar, oriunda de Colonia Durán, en el Norte de la provincia de Santa Fe. Ella trabaja la tierra y participa activamente de la organización Creciendo Juntos, que reúne a más de 180 familias de la zona. La convocatoria a este Foro internacional llega a través de la ENI Argentina, en el marco de la Coalición Internacional por la Tierra. Además de participar de programas y proyectos con INCUPO (Instituto de la Cultura Popular), integra también ENCONA (Encuentro de organizaciones campesinas e indígenas del Norte Argentino).

Días antes de este importante evento, Dina explica que el Foro internacional se organiza para abordar el seguimiento de la implementación de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. La Declaración de Derechos Campesinos promueve y protege los derechos de campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Enuncia, reconoce y protege las diversas formas de estar, vivir y producir en el territorio que las comunidades campesinas han desarrollado ancestralmente.

La referente, estará representando a las mujeres argentinas del sector, junto a Nicolás Avellaneda, coordinador de ENI Argentina, serán los delegados de nuestro país en el evento. La temática particular que lleva Dina al Foro es la pesca artesanal, una parte integral de su vida en la zona de Romang, donde su familia pesca en ríos y lagunas, incluido el río Paraná. Es por esto, que ella ve en esta oportunidad una vía para dar a conocer su región, sus problemas y oportunidades y sus actividades.

“Lo positivo de los diálogos internacionales es el aprendizaje, el conocer otras realidades, poder intercambiar con compañeros de otros países y ver cosas diferentes que una ignora, pero que son simples y aplicables en las comunidades”, comenta Dina. Asimismo, señala: “Una se da cuenta que transitar tanto tiempo estos caminos representa una superación personal muy grande, porque hoy estoy siendo invitada a un encuentro en el que habrá once países y estar dentro de ellos como representación de Argentina, me alegra y me enorgullece mucho”.

En esa línea, Dina subraya la importancia de inspirar a más mujeres a involucrarse con la temática: “La idea es que animemos a más mujeres y productoras a seguir sumando para defender lo conseguido y el arraigo en el territorio, después todo lo demás. Sin territorio no somos nada”.

Dina remarca la vital importancia de reforzar la voz del campesino y del trabajador. Destaca la relevancia de los derechos al arraigo, la tierra y el territorio, así como la necesidad de un trabajo digno. En sus palabras, “la agricultura familiar es el pilar que impulsa el desarrollo del país mediante la producción y elaboración de productos”.

Participación en diálogos globales

Recientemente, Dina participa en Austria como parte del proyecto Alianza (Welthaus – INCUPO) iniciativa que pone en contacto a agricultores familiares de ambos países, con la academia y funcionarios, para aportar a un futuro sostenible de la agricultura familiar; y una mejor calidad de vida de sus protagonistas.

Dina destaca el aprendizaje derivado de estos encuentros, que permiten el intercambio con compañeros de otros países y compartir conocimientos sobre género, cambio climático y acceso al agua, elementos que afectan a todas las comunidades. “Participar de la Alianza es muy positivo y enriquecedor, nos encontramos con muchas ideas y conocimientos diferentes. Esto me reforzó un montón en mi rol en la organización y en mi comunidad, en la que pude compartir los mensajes y en algunos casos poder implementar herramientas y métodos”, comenta.

En el tramo final, resalta: “Mucho de lo que hablamos allá nos sirve como ejemplo de organización. Argentina viene trabajando muy fuerte en todos los espacios, y vamos viendo como la voz de los jóvenes, las mujeres y las familias se escucha fuerte. También ahora reflejando un poco de preocupación por los cambios que se vienen en nuestro país”.

Desde Incupo, expresan satisfacción de contar con la representación de Dina en este Foro internacional. especialmente su compromiso y esfuerzo personal, reconociéndola como una voz destacada de las mujeres campesinas de Argentina y América Latina.

Perspectivas sobre la agricultura familiar

En cuanto a la agricultura familiar, Dina resalta que, aunque existen normativas y presupuestos, su consolidación en Argentina es un desafío. Su participación en Alianza cambia su perspectiva, descubriendo la necesidad de unificar instituciones para abogar colectivamente por los derechos campesinos.