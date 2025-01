Interna del PJ chaqueño: “En vez de querer jubilar a otros para posicionarse, hay que ocuparse de los problemas de los ciudadanos”, afirma Raúl Bittel

La primera reunión convocada por el Consejo Provincial del Partido Justicialista ha resultado fallida. Con la presencia de solo tres integrantes, cuando debía tratarse el vencimiento de la presentación de candidatos para las elecciones provinciales y el próximo vencimiento de la presentación de candidatos para definir los congresales partidarios.

Mientras los tiempos corren, hay miradas encontradas acerca de los pasos que debe recorrer la dirigencia justicialista hacia la conformación legislativa que tendrá la oposición en el final de la gestión radical.

En ese marco, Raúl Bittel, secretario general del Consejo Provincial Justicialista, marca diferencias con el diseño del cronograma electoral. “Como debía haber pasado con las elecciones, debía haber pasado con las elecciones nacionales, que era necesario para los chaqueños y chaqueñas, eso no sucedió. Estos que venían a ajustar a los trabajadores tienen que recordar que para las elecciones legislativas no es necesario hacer tres elecciones juntas, pero estamos en esta situación, la situación hoy es que el 11 de marzo, es el próximo plazo para la presentación de alianzas y el 22 de marzo, el plazo para la presentación de candidatos y ya estamos recorriendo ese camino”, apunta el secretario general del PJ.

El valor de Capitanich en la conducción del PJ

En consideraciones a Chaco On Line, recuerda el resultado electoral logrado por Jorge Capitanich, resaltando el 44% de los votos y lo compara con el 5%, logrado por Gustavo Martínez y el 1 % alcanzado por Domingo Peppo.

El lugar de otros dirigentes

Habla también acerca de los lugares que ocupan dirigentes que los últimos años en la conducción del PJ. “Gustavo Martínez y Domingo Peppo han sellado juntos estrategias en el 2017, en las Primarias y Obligatorias, así que ya vienen trabajando en conjunto hace muchos años. En el 2019, Domingo Peppo fue candidato a senador nacional junto con el espacio de Gustavo Martínez, armaron sus listas; Capitanich ganó contundentemente esa elección, después Domingo Peppo decidió bajar su candidatura a gobernador que ya estaba presentada”, rememora. De todos modos, el dirigente pejotista en la mesa de conducción partidaria, estima que “más allá de la renovación que piden, hay que ver el nuevo rol del peronismo como oposición, la sociedad nos está pidiendo otra cosa”.

Mirada sobre la postura de Juan Carlos Ayala

Toma distancia de las posiciones marcadas por el diputado provincial Juan Carlos Ayala, desdeñando sus posicionamientos. “No es nuevo, siempre Juan Carlos Ayala, fue un compañero que estuvo bailando con la música del oficialismo; cuando está en la cresta de la ola lo acompaña a uno, como secretario general del partido; me toca tener libros de bastante antigüedad y los estuve leyendo hace meses atrás y Juan Carlos era la oposición de mi abuelo, mi tío y los compañeros y compañeras lo trataban de diversas cosas en ese tiempo y no acompañando los momentos del peronismo”, rememora Bittel. A esto, apunta: “es una figura muy icónica que me tocó en alguna campaña ayudarlo a subir a los escenarios porque estaba enfermo. Avanza en los recuerdos del justicialismo chaqueño: “es una figura que me genera decirle que no hay necesidad de ser violento y jubilar a otros para poder posicionarse uno”.

Asimismo, al ser consultado por las aspiraciones de nuevos referentes, surge la mención de la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala. “Hay muchos que vienen luchando, por eso”. Al tiempo, Bittel , en su conversación con Chaco On Line, enumera nuevos dirigentes: “Nicolás Slimel, Mariela Quirós, intendentes como Diego Bernachea, Jorge Martínez, Claudia Panzardi, Pedro Maidana, que son tan jóvenes y que a diferencia de otros han sido siempre tan coherentes”, resalta.



Elecciones internas dentro del PJ

“Me parece legítimo, las internas se van a dar, nosotros somos quienes más queremos internas, ya hemos llevado con este espacio varias internas, se pone el 11 de mayo desde distintos lugares, se va a llevar adelante cuando se convoque oportunamente a la elección de cargos partidarios”, señala el integrante del Consejo del PJ chaqueño. Más aún, es optimista: “esto se tiene que dar, el peronismo siempre se ha caracterizado por responder y defender la democracia y nosotros vamos a garantizar desde nuestro rol que se lleve adelante”, reafirma.

Bittel valora el lugar de Jorge Capitanich para seguir conduciendo al PJ. Remarca, en este sentido, el 44 por ciento obtenido por el tres veces gobernador, muy por arriba de los otros referentes del peronismo chaqueño, Gustavo Martínez y Domingo Peppo.