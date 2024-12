Paoltroni delinea su armado electoral en Chaco, por fuera de La Libertad Avanza

El espacio político liderado por Francisco Paoltroni (senador nacional) comienza su tarea política en la provincia del Chaco junto a Cynthia Meza ex candidata a diputada nacional, para afrontar las elecciones legislativas del 2.025.

Inician el trazado de acciones, tal como se acordara en la reunión llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires junto con todo el equipo nacional que integra el espacio, dentro de las resoluciones del congreso se acuerda buscar la opción de competir en las elecciones y mantener firmemente las ideas de la libertad. “Lo harán, claro está, por fuera de la Libertad Avanza, levantando las ideas con las que acompañaron a Javier Milei en la campaña a la presidencia, pero con una opción republicana que actué como colectora de votos aunque no esté en total consonancia con Javier Milei pero que apoyen al gobierno oficialista”, expone.

Con este fin, la actual referente liberal y coordinadora por la provincia del Chaco, Cynthia Meza, viene trabajando en un armado territorial que converja en una alianza fuerte con el respaldo del Partido demócrata, (partido que ya ha sido su respaldo en las elecciones 2.023) y que tuvo presencia en cada una de las localidades del Chaco con la lista del 2.023. Ha buscado candidatos, que cuenten con los requisitos del Seleccionado Nacional -nombre que se le ha dado al espacio próximo a lanzarse liderado por Francisco Paoltroni-. Teniendo como ejes:

1 – Transparencia: Que es un tema de seguridad nacional.

2- Hacer la reforma cultural pero respetando la institucionalidad

3- Modelo económico noruego, No consumir Patrimonio sino la renta del mismo.

4- Política exterior responsable. Prudente. Argentina es un país que siempre ha promovido la paz.

5-Política sanitaria y deportiva centrada en la prevención y con sistema interoperable que integre todas las prestatarias del sistema de salud.

6-Política integral de seguridad Frontera/física cielos y mar. A cargo de verdaderos especialistas.

Teniendo todo esto presente y conociendo de internas libertarias, que también están salpicadas por la decisión del presidente de impulsar al juez Ariel Lijo para la Corte de la Nación -del que Paoltroni es hipercrítico-, el grupo comienza a armarse hace unos meses y tiene un encuentro este miércoles 18, en Buenos Aires con el objetivo de comenzar a armarse para competir electoralmente. La reunión se realiza en el Senado de la Nación, y participan Paoltroni y el diputado nacional Ricardo López Murphy. Además, 24 referentes nacionales de distintos puntos del país y partidos de la provincia de Buenos Aires.

Participan en la estructura María Eugenia Telerico (ex vicepresidenta de la UIF y vicepresidenta de Será Justicia) por Buenos aires, por Mendoza participa Giachino, quien ha sido parte activa de la campaña de Milei y Villarruel, Belén Varela activista por la libertad, Norali Sosa ex apoderada de la Libertad avanza por Santiago del Estero, Jose Perkins productor y activista por el sector de productores. Roberto Duarte, por Misiones, Silvia Leites por Tucumán, Walter Eringuren del Partido Modera por el armado de Santa Fe, Said Cura Por Catamarca, entre otros.

Entre las conclusiones del encuentro, de acuerdo a lo que comunican, expresan que "se le dio mucha relevancia a la producción, el desarrollo y el trabajo. La lucha contra la corrupción y terminar con la casta, que a expensas de algunos miembros que rodean al presidente, les están dando mucha participación y que demuestran permanentemente acciones iguales a las que veníamos a combatir. Se tocaron temas tales como las distintas realidades provinciales, y nacionales. El enfrentamiento del entorno del presidente y de sus ejércitos en redes contra la vice Villarruel; el gran logro de frenar a Insfrán en Formosa; el caso Kueider; el rechazo a Lijo y otros temas relevantes de la actualidad política".

Por otro lado, sostienen que se analizaron "los grandes logros alcanzados por el Gobierno en materia de macroeconomía enfatizándose en que es momento de buscar la forma en que esos logros empiecen a favorecer a los ciudadanos de a pie, mediante políticas de fuerte reactivación laboral y productiva. La sociedad ya votó para terminar con la casta, y nuestro compromiso es respetar el voto de los ciudadanos en estos temas. Ser prudentes no es sinónimo de debilidad, la firmeza está en la Ideas, no en las formas. Se puede gritar lo que sea y apartarse de las ideas y se puede ser sereno y mantener las convicciones".

Pero sin duda, lo más relevante es la voluntad de ir a elecciones, enfrentando a la Libertad Avanza en las urnas el año que viene cuando se elijan legisladores nacionales y provinciales. Dejando en claro que “vinimos por la renovación en la política no a posicionar más de lo mismo pero camuflados de liberales”.